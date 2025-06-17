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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البابريكا بانتظام؟ اكتشف المفاجأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البابريكا؟ إكتشف المفاجئة
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البابريكا؟ إكتشف المفاجئة
أسماء عبد الحفيظ

هل تعلم أن البابريكا ليست مجرد بهار يضيف لونًا ونكهة للأطعمة، بل هي كنز غذائي يحمل فوائد عديدة للجسم.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البابريكا؟ 

 إليك ما يحدث لجسمك عند تناول البابريكا بانتظام بحسب ما نشره موقع هيلثي.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البابريكا؟ 

 1. البابريكا تقوي الذاكرة وتحسن وظائف الدماغ

تحتوي البابريكا على فيتامين B6 الذي يلعب دور هام، في إنتاج الناقلات العصبية، وهذا بدورة يؤدي إلى تقوية التركيز والذاكرة، ويقلل من التوتر الذهني، يساعد على الأسترخاء.

 2.البابريكا تحسن صحة القلب

البابريكا غنية بمضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين وفيتامين C، والتي تساهم في تقليل نسبة الكوليسترول الضار وتحمي الأوعية الدموية من التلف، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

 3. البابريكا ترفع معدل الحرق وتساعد على التخسيس

تحتوي على مركب "كابسيسين" الموجود في الفلفل، والذي يُساهم في زيادة معدل الأيض وحرق الدهون، مما يساعد على إنقاص الوزن بشكل طبيعي.

4. البابريكا تعزز نضارة البشرة

فيتامين C الموجود بكثرة في البابريكا يساعد الجسم على إنتاج الكولاجين، ما يجعل البشرة أكثر مرونة ونضارة ويؤخر علامات التقدم في السن.

5. البابريكا تقوي المناعة

البابريكا من المصادر الغنية بفيتامين A وC، اللذين يعززان جهاز المناعة ويقويان مقاومة الجسم للعدوى، خاصة نزلات البرد والفيروسات.

6. البابريكا تحمي نظرك

فيها مضادات أكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين، وهما مفيدان جدًا للعين، حيث يقللان من خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر ويحافظان على صحة الشبكية.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البابريكا؟ 

تنبيه مهم

رغم فوائدها، إلا أن الإفراط في تناول البابريكا قد يسبب:

  • حرقة في المعدة لبعض الأشخاص.
  • تهيجًا في القولون لمن يعانون من متلازمة القولون العصبي.
  • الحساسية النادرة عند البعض.
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البابريكا؟ 
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