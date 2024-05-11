عمر كمال عبد الواحد رجل مباراة الأهلي وبلدية المحلة

حصل عمر كمال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، على جائزة رجل مباراة الأهلي وبلدية المحلة التي جمعت الفريقين في ‏إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وقدم عمر كمال أداءً مميزًا للغاية، ونجح في تسجيل الهدف الأول للفريق في مرمى البلدية بتصويبة قوية، وصناعة هدف الفوز لانتوني موديست وساهم بفوز الأهلي 2-1.

نجح النادي الأهلي في الفوز على بلدية المحلة لتصبح بنتيجة 2-1 للأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 22 في الدوري الممتاز والتي أقيمت على استاد غزل المحلة.

وافتتح ماجد هاني التسجيل لبلدية المحلة من تسديدة صاروخية على يمين مصطفى شوبير في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.

وتعادل عمر كمال عبد الواحد للأهلي في الدقيقة 79 بعد ارتداد الكرة من القائم ليستلمها ويسددها صاروخية في مرمى بلدية المحلة.

ثم سجل موديست الهدف الثاني بعد تمريرة من عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 90+7 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة 2-1 للأهلي.

واحتسب الحكم 18 دقيقة وقت بدل ضائع خلال الشوط الثاني ليقتنص النادي الأهلي نقاط المباراة الثلاثة.

وارتفع رصيد الأهلي للنقطة 33 ويرتقي للمركز الخامس، وتوقف رصيد بلدية المحلة عند النقطة 19 في المركز الخامس عشر