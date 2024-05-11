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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسلحون يختطفون 100 شخص في هجوم على قرى شمال غرب نيجيريا

عصابات نيجيريا
عصابات نيجيريا

قال رئيس منطقة وسكان في نيجيريا، اليوم السبت، إن مسلحين خطفوا أكثر من 100 شخص خلال مداهمات على ثلاث قرى في شمال غرب نيجيريا، في أحدث عملية اختطاف لقرويين في منطقة تعاني من انعدام الأمن على نطاق واسع.

وأصبحت عمليات الاختطاف متوطنة في شمال غرب نيجيريا، حيث تقوم عصابات متجولة من الرجال المسلحين باختطاف الناس من القرى والطرق السريعة والمدارس، ويطالبون أقاربهم بأموال الفدية.

وقال الحاج بالا، رئيس منطقة في منطقة الحكومة المحلية بيرنين-ماجاجي في زامفارا، إن المسلحين هاجموا قرى جورا ومادوماوا وجامبوز، وأن 38 رجلاً و67 امرأة وطفلاً في عداد المفقودين.

وأضاف 'لكن عدد المخطوفين قد يكون أكثر من ذلك'.

وتعد زامفارا نقطة ساخنة لعصابات الاختطاف التي تشن هجمات وتتراجع إلى الغابات حيث أقامت معسكراتها. وقصف الجيش النيجيري بعض المعسكرات لكن الهجمات مستمرة.

ولم يتسن على الفور الوصول إلى يزيد أبو بكر المتحدث باسم شرطة زامفارا للتعليق.

وقال أمينو عليو آشا، رئيس قرية مادوماوا، إن المسلحين وصلوا إلى قريته على دراجات نارية وأطلقوا النار بشكل متقطع قبل أن يختطفوا عدة أشخاص.

واضاف آشا 'إن عملية الاختطاف تنتهك اتفاق السلام بيننا وبين قطاع الطرق. وفي فبراير من هذا العام، دفعنا عدة فدية لمنعهم من مهاجمة أراضينا'.

وقال نوسا ساني إن شقيقيه كانا من بين المختطفين، بينما أضاف ساكن آخر، جاربا كيرا، أن من بين المختطفين 15 راكبا في شاحنة كانت تمر عبر القرى.

ونفذت جماعة بوكو حرام الجهادية عمليات الخطف الجماعي لأول مرة عندما اختطفت أكثر من 200 طالب قبل عقد من الزمن، لكن هذه الممارسة تبنتها عصابات مسلحة ليس لها انتماء أيديولوجي معروف وتزايدت مع معاناة النيجيريين من صعوبات اقتصادية.

نيجيريا غرب نيجيريا عصابات متجولة

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