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الإشراف العام
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توك شو

خبير سياسات دولية: مرافعات مصر بمجلس الأمن أشبه برصاص ناري يضرب إسرائيل

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الدكتور أشرف سنجر،
الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية

أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رغم فساده ولكن هناك تصميم لاستمراره كرئيس لوزراء دولة الاحتلال ويبني تحالفا متطرفا خاصا به من اليمين المتطرف ويحافظ عليه حتى لو سيضر بمصلحة إسرائيل.

وأوضح "سنجر"، خلال حواره ببرنامج "مساء دي ام سي"، عبر "دي ام سي"، أن الطامة الكبرى التي تواجه العالم وبالأخص المجتمع الأمريكي هي اعتياد أبناء الجامعات الغنية والمشهورة أن أصوات الطلاب بها حر وقدرته على دفع مبالغ كبيرة للحصول على أجود من فكرة المنطقية والعقلانية، مشددًا على أنه في الولايات المتحدة واجهوا مشكلة الطلبة في الاتساق بين القضية الأوكرانية والفلسطينية.



ونوه سنجر، بأن هناك حديث جاري في الولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء القانون الدولي، والتنظيم الدولي من مناهج الجامعات، مشيرًا إلى أن قيام مندوب دولة الاحتلال بقطع الميثاق أمام دول العالم في الأمم المتحدة يؤكد على أن دولة الاحتلال مارقة ومنبوذة لا يمكن الوثوق في قراراتها ولا ممثليها.

وتابع: "مرافعات مصر في مجلس الأمن تدل على السياسة الواضحة لمصر في مساندة القضية الفلسطينية ضد سياسات الاحتلال.. المرافعات المصرية كانت أشبه بالرصاص الناري يضرب إسرائيل".

المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج مساء دي إم سي بنيامين نتنياهو توك شو الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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