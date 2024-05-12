كلية الزراعة بسابا باشا تعقد الملتقى الوظيفي والمعرض السنوي



نظمت كلية الزراعة بسابا باشا الملتقى التوظيفى السنوى للكلية بمشاركه الشركات والمؤسسات الزراعية التى توفر تدريب وفرص عمل لطلاب وخريجي الكلية فى جميع المجالات الزراعية.

وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.



وفى كلمته رحب الدكتور أحمد عبد الفتاح القائم بأعمال عميد الكلية، بالحضور مؤكداً حرص الكلية على عقد هذا الملتقى سنوياً لربط الطلاب والخريجيين بسوق العمل، مشيراً إلى هدف الملتقى فى تواجد العديد من الشركات الزراعية لمساعدة الطلاب فى تقديم السيرة الذاتية، وتوفير فرص عمل لهم فى المجالات الزراعية المختلفة، فضلاً عن تقديم العديد من المحاضرات وورش العمل والتوجية والتوعية للطلاب والخريجيين لتطوير القدرات والمهارات لديهم.



وأكدت الدكتورة إيمان عياد القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حرص الكلية فى توفير عدد من الشركات المميزة للمشاركة فى فعاليات الملتقى لتقديم فرص لتدريب الطلاب ووظائف للخريجين فى مجالات متنوعة، لافتة إلى دور الكلية فى توفير خدمات للمجتمع المحيط.



تم خلال الملتقى تقديم ندوتين: الأولى بعنوان المراحل الفسيولوجية فى محصول العنب المتحدث تحدث فيها م. محمد مازن مهندس الدعم الفنى بشركة أجياد واستشارى زراعة العنب فى مصر، والندوة الثانية بعنوان الإدارة المتكاملة لمكافحة دود الحشد الريفية ألقاها د. محمد النشرتى عبد العال باحث بمركز البحوث الزراعية.



شارك فى الملتقى أ.د مصطفى البخشوان وكيل وزارة الزراعة سابقا ونقيب الزراعيين الأسبق، وعمداء ووكلاء الكلية السابقين، وأعضاء هيئة التدريس، والسادة رؤساء الأقسام العلمية، وأساتذة الكلية في مختلف تخصصات الأقسام العلمية، والمدرسين المساعدين والمعيدين والإداريين وخريجى الكلية والطلاب، كما تم خلال اليوم تكريم الشركات المشاركة في الملتقى