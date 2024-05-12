غرفة الإسكندرية تشارك في اجتماعات اتحاد الغرف العالمي في كولومبيا

شاركت ريم صيام رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالإسكندرية و بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف العالمي و الذي استضافته غرفة بوغوتا بكولومبيا في الفترة من ٨-١٠ مايو.

و تناول الاجتماع الذي أداره مرئيا رفعت أوغلو رئيس اتحاد الغرف العالمي و رئيس اتحاد الغرف التركي عدة نقاط أهمها متابعة آخر المستجدات فيما يتعلق بلجان الرقمنة و الاستدامة و إطلاع الأعضاء علي آخر مستجدات الخدمات المقدمة والمتعلقة بشهادات المنشأ Certificate of Origin

و بوالص الشحن الالكترونية bill of lading و كارنيه تمرير البضائع المعرف باسم ATA carnet .

كما تم خلال الاجتماع تدشين لجنة للمرأة بحضور رئيسة غرف التجارة العالمية ICC ماريا فرندا جارزيا و نائبتي رئيس اتحاد الغرف العالمي، وتتبني تلك اللجنة الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة وتختص بتزويد نسبة مشاركة المرأة ب ٢٠% في مجالس الإدارات و مواقع صنع القرار داخل الغرف التجارية و الصناعية و الزراعية حول العالم و تعريفها بالخدمات المقدمة من غرف التجارة العالمية لاستخدامها في تخليص معاملاتها.