الوضع صعب.. نبأ سيئ من رئيس أركان الجيش الأوكراني بشأن الصراع في خاركيف

أكد رئيس أركان الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، اليوم الأحد، أن القتال مستمر في منطقة خاركيف، واصفًا الوضع بأنه "صعب".

وقال سيرسكي في منشور على موقع "فيسبوك" إنه لا يزال الوضع على خط المواجهة متوترًا، لافتًا إلى أن روسيا تهاجم وحدات الجيش الأوكراني بنشاط في عدة اتجاهات من أجل التوغل في عمق أوكرانيا.

وأشار "وتخوض وحدات من قوات الدفاع معارك دفاعية صعبة، وتم إيقاف محاولات الروس لاختراق دفاعاتنا. استخباراتنا ومدفعيتنا ووحدات الأنظمة غير المأهولة تعمل".

وتابع قوله "نحن نعرف خطط العدو ونتمتع بالمرونة في التعامل مع كل تصرفاته، ولتعزيز الدفاع، يتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة ويتم اتخاذ القرارات على الفور، بما في ذلك الأفراد".

وأكد أن الوضع ازداد توترًا في منطقة خاركيف بشكل ملحوظ. وتدور حاليا معارك في المناطق الحدودية على طول حدود الدولة مع روسيا.

وتابع قوله إن الوضع صعب، لكن قوات الدفاع الأوكرانية تبذل قصارى جهدها للحفاظ على الحدود والمواقع الدفاعية، وعلى الرغم من صعوبة الوضع على الجبهة، يتم تنفيذ تناوب الوحدات لبقية الجنود واستعادة القدرة القتالية للألوية.