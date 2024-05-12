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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح: هذا المدرب بكى بعد رحيله عن القلعة البيضاء

صدى البلد

صرح محمد صلاح، مدرب فريق الزمالك الأسبق، بأنه يتوقع فوز الزمالك على نهضة بركان بهدف دون رد فى مباراة الذهاب بنهائي الكونفدرالية الأفريقية، وذلك لإراحة اللاعبين فى مباراة الإياب بالقاهرة.

وقال محمد صلاح، في تصريحات إذاعية لبرنامج “10 و10” مع محمد الليثى عبر إذاعة “أون تايم سبورت إف ام” على موجات 93.7: "عبد الله السعيد لاعب ذكى ولم يقدم المستويات الماضية له مع الزمالك حتى الآن بسبب عدم التوظيف الجيد من قبل المدير الفنى جوزيه جوميز".

وأضاف:  "المدرب البرازيلى باكيتا المدير الفنى السابق لفريق الزمالك بكى عقب إبلاغه بالرحيل عن القلعة البيضاء داخل الملعب، وهذا الراجل لو استمر لكان حقق إنجازات عديدة".

وتابع محمد صلاح: "حسام حسن قادر على قيادة منتخب مصر للوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026، وهو غير محظوظ بسبب عدم وجود جودة للاعبين حاليا يعتمد عليهم".

واختتم محمد صلاح حديثه قائلا: "رمضان صبحى لاعب جيد بسبب الإمكانيات العالية التى يمتلكها ولكن مركزه فى منتخب مصر يوجد به لاعبون أقوياء أمثال تريزيجيه وعمر مرموش".

الكونفدرالية الإفريقية القلعة البيضاء أون تايم سبورت جوزية جوميز محمد صلاح محمد الليثي

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