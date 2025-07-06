طارق يحيى: فيريرا يشبه جوزيه جوميز.. ومتفائل بشبابه

أكد طارق يحيى نجم الزمالك السابق، أن يانيك فيريرا المدير الفني الجديد للزمالك، يشبه جوزيه جوميز مدرب الأبيض السابق.

وقال يحيى في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج “لعبة والتانية” على راديو ميجا إف إم: متفائل بيانيك فيريرا وشبابه وأنه على دراية بالمنطقة العربية، وأعتقد أن ذلك سيكون فارقا مع الأبيض".

وأضاف يحيى: “يانيك فيريرا يشبه جوزيه جوميز حتى نفس الظروف التي تولى فيها جوميز تدريب الزمالك وحقق بطولات مع الأبيض، واتمنى ان يحقق الطفرة الذي حققها جوزيه جوميز مع الزمالك ويحصل على بطولات مع الزمالك”.

واستطرد: “هناك حراك كبير في الزمالك وأتمنى أن تكون لصالح الزمالك وأن تستمر وما يهمني هو نادي الزمالك، والأمور في الفترة الماضية كانت صعبة على نادي الزمالك ومع ذلك الزمالك حصل على بطولتين”.

وتابع: “شيكابالا من اللاعبين اللي عاصرتهم من وهو ناشئ وهو لاعب مختلف منذ ان كان ناشئ وكان بيعدي من فرقة كاملة، وكنا كلاعبين قدامى بنحب نتفرج على شيكابالا في مباريات الناشئين، وشيكابالا لاعب ممتع وكواليتي مختلف عن باقي لاعبي الدوري الممتاز”.

واختتم طارق يحيى تصريحاته: “أتمنى التوفيق لشيكابالا في الفترة المقبلة، وخطوته المنتظرة عقب الاعتزال”.