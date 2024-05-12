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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس حزب الاتحاد يستنكر بيان الحركة المدنية بشأن اتحاد القبائل العربية

المستشار رضا صقر
المستشار رضا صقر

استنكر المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بيان الحركة المدنية الديمقراطية التي هاجمت فيه اتحاد القبائل العربية، و الذي احتوى على اتهامات غير مستندة إلى أي أدلة ، ومنها وصف الاتحاد بالمليشيات أو الذي تتخفى وراءه الدولة المصرية، مشيرا إلى أن هذا ينتقص من الدولة المصرية، وهو مرفوض تماما.

وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحركة المدنية الديمقراطية لا تدرك أولويات المرحلة الحالية، ففي الوقت الذي تواجه فيه مصر وأمنها القومي تهديدات، ترتكن الحركة المدنية إلى اتهامات غير مقبولة، وتواصل نهجها المعتمد على التشكيك الدائم في الدولة المصرية والقيادة السياسية دون الاستناد إلى أي دليل.

ونوه رئيس حزب الاتحاد بأن الدولة المصري تدرك جيدا متطلبات المرحلة الحالية، وتتعامل بعقل وحكمة إزاء التهديدات التي تتعلق بالأمن القومي.

وشدد المستشار رضا صقر على أن الحركة المدنية لا يمكن أن تكون أحرص على الأمن القومي من الدولة المصرية والقيادة السياسية، لذلك عليها أن تتراجع عن سياستها القائمة على المعارضة المطلقة.

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