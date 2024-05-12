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رئيس التحرير
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برلمان

العربي الناصرى: دعم مصر لجنوب إفريقيا أمام العدل الدولية يفضح الجرائم الصهيونية

الدكتور محمد أبو
الدكتور محمد أبو العلا

ثمن الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري، البيان الصادر عن وزارة الخارجية اليوم الذي تضمن إعلان مصر اعتزامها التدخل دعمًا لدعوى دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدا أن تدخل مصر سيكشف للجميع مجازر الكيان الصهيوني التي يمارسها في فلسطين.

وجدد الدكتور محمد أبو العلا الحزب دعمه الكامل لتوجهات الدولة المصرية بشأن التصعيد الإسرائيلي في غزة، مؤكدا أن الكيان الصهيوني ارتكب كل الجرائم الوحشية والمجازر الدموية كما أنه مارس كافة الانتهاكات التي تصل إلي جريمة الإبادة الجماعية.

ودعا الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري جميع منظمات المجتمع المدني الدولية إلى فضح جرائم إسرائيل وتوثيقها لفضحها، مطالبا القوى الدولية والمجتمع الدولي بالقيام بمسئوليته التاريخية والإنسانية لوقف نزيف الدم وإنهاء الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بصورة ممنهجة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أنه لا يزال هناك فرصة لحفظ ماء الوجه وإنهاء حالة ازدواجية المعايير في التعامل مع الشأن الفلسطيني.

محمد أبو العلا العربي الناصري إسرائيل الكيان الصهيونى فلسطين

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