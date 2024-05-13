نقص أكسجين بسبب البنج.. أسرة هانى عقل تكشف سبب وفاته

كشف الشقيق الأصغر للإعلامى هانى عصر قائلا:" كان داخل يعمل عملية اللحمية وأخذت أكثر من وقتها، الأمر الذي أحدث بعض القلق، والقلق ازداد عندما شاهدته خارج من غرفة العمليات على الترولي ووجهه منتفخ بعض الشيء، واصحطبه الطبيب المعالج إلى العناية المركزة».

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2: توجهت للطبيب المعالج في عيادته في اليوم الثاني، وقال لي إن العملية نجحت وكان هناك نسبة دم بسيطة نازلة من مناخيره فقط، وما حدث شيء طبيعي وسيسترد وعيه بعد يومين فقط، وما حدث كان نتيجة جرعة بنج زيادة.

نقص اكسجين

وأردف شقيق هاني عصر: لما التقرير الخاص بحالة هاني أخويا طلع؛ عرضته على دكتور استشاري مخ وأعصاب كبير في أمريكا، وقال لي إن التقرير يدل على أنه كان هناك نقص في الأكسجين.