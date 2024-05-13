جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية تعلن مراجعة مسألة سحب الاستثمارات من إسرائيل

أعلن طلبة جامعة "جونز هوبكنز" في ولاية ماريلاند الأمريكية، تعليق احتجاجاتهم في ساحة الجامعة، وذلك بعد التوصل لاتفاق مع الإدارة، بمراجعة مسألة سحب الاستثمارات الرئيسية للجامعة من إسرائيل.

وقالت الجامعة "إنها ستسرع العملية التي بدأتها بالفعل لمراجعة استثماراتها، بما في ذلك مع مديري الصناديق والشركات التي تدعم العمل العسكري الإسرائيلي في غزة".

كما يواصل الطلبة احتجاجاتهم في أكثر من 100 جامعة ومعهد في معظم الولايات المتحدة الأميركية، لمطالبة بوقف الاستثمارات والتعاون الأكاديمي والبحثي مع دولة الاحتلال.

واستغل الطلبة موسم حفلات التخرج في الجامعات الأمريكية في تنظيم انسحابات احتجاجية أثناء الكلمات الرسمية، ورفع العلم الفلسطيني أثناء استلام الشهادات كما حصل في جامعة شيكاغو، إضافة إلى رفع يافطات تطالب بالعدالة والحرية للشعب الفلسطيني وايقاف الابادة الجماعية كما حصل في جامعة "نورث ويسترن".