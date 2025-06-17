بمشاركة مؤسسة أبو العينين.. تدشين القافلة الثانية للتحالف الوطني بمركز شباب العراقية

دشن اليوم الثلاثاء ، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فعاليات القافلة التنموية الشاملة بقرية العراقية بمركز الشهداء، والتي تعد القافلة الثانية التي ينظمها التحالف الوطني ضمن مبادرة "إيد واحدة"، لتقديم خدمات صحية واجتماعية متكاملة للأسر الأولى بالرعاية.

وشاركت مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والثقافي في القافلة بتوزيع نحو 600 كرتونة مواد غذائية و350 هدية للأطفال.



ووسط ترحيب وفرحة الأهالي ، تفقد محافظ المنوفية والسفيرة فعاليات القافلة الطبية بوحدة طب أسرة العراقية بأقسام غرفة المشورة الأسرية (1000) يوم ذهبية ، وعيادات الباطنة ، العظام ، أنف وأذن والحنجرة ، الرمد ، العيادات المتنقلة ، وعيادات راعي مصر المتنقلة ، وكذا فعاليات القافلة بمركز شباب العراقية .



وخلال تفقده ، قدم محافظ المنوفية مساعدات مالية و 2000 كرتونة مواد غذائية و نصف طن لحوم و بونات مواد غذائية بالمجان علي الأسر الأولي بالرعاية بقيمة إجمالية تزيد عن مليون و 250 ألف جنيه كمساهمة من المحافظة لأهالينا ضمن هذه القوافل .

وأشاد محافظ المنوفية بالدور الرائد والهام الذي تبذله جميع مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي كمظلة غير حكومية داعمة للجهود المضنية التي تقوم بها الدولة المصرية في سبيل تحقيق التنمية الشاملة ، مشيراً الي أن تنظيم مثل هذه القوافل التنمية تعد بمثابة نموذج يحتذي ويقتدي به تهدف الي توسيع قاعدة المستفيدين ودعم الفئات الأولي بالرعاية بمختلف المجالات ورفع كفاءة الحياة المعيشية للمواطنين وضمان جودة الخدمات المقدمة للمستحقين تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة .

فيما أشارت السفيرة نبيلة مكرم إلي استمرار التكامل والتعاون التام بين الأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني في تقديم الرعاية والتكافل والتنمية المتكاملة للأسر الأولي بالرعاية ، مثمنةً الدور الرائد لمحافظ المنوفية وجهوده الملموسة علي ارض الواقع بكافة القطاعات الخدمية والتنموية وتقديم كافة أوجه الدعم لفعاليات وأنشطة تلك المبادرات المجتمعية التي من شأنها تخفيف العبء عن كاهل الأسر المستحقة والأشد احتياجا .

تضمنت فعاليات القافلة التنموية الشاملة تقديم حزمة متنوعة من التدخلات منها الطبي والغذائي والكساء وغيرها من المساعدات الإنسانية بالمجان بوحدة طب اسرة العراقية ومركز الشباب والوحدة البيطرية لأكثر من 15 ألف مستفيد، بمشاركة 14 مؤسسة من مؤسسات التحالف الوطني ، وتنوعت الخدمات بين توفير عيادات طبية في مختلف التخصصات لخدمة الأهالي وتوفير العلاج ، توزيع مساعدات غذائية متنوعة (كراتين وشنط ولحوم ) على الأسر المستحقة داخل منازلهم ، بالإضافة الي تلقى طلبات فك كرب الغارمين والغارمات ، توفير أجهزة تعويضية والأطراف الصناعية لذوي الهمم ، وكذا اتاحة التقديم على مشروعات صغيرة للتمكين الاقتصادي وتوفير التمويل الخاص به بدون مقابل ، فضلاً عن إقامة أنشطة ترفيهية وفعاليات وتوزيع شنط وهدايا وألعاب للأطفال ، وكذا إقامة معرض ملابس شامل لجميع الأعمار .