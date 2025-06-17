تعرف على سبب تأخر الزمالك في الإعلان عن منصب المدير الرياضي

كشف مصدر بنادي الزمالك عن سر تأخر مجلس إدارة النادي في الإعلان عن تولي جون إدوارد منصب المدير الرياضي في الفترة الحالية.

وأكد المصدر أن هناك اجتماعات مكثفة في الفترة الحالية بين جون إدوارد وكل من حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي، وهشام نصر نائب رئيس النادي للاتفاق على خطة العمل خلال الفترة المقبلة، والاتفاق على اختصاصات المدير الرياضي.

وشدد المصدر على أنه يتم توزيع الاختصاصات بين المدير الرياضي وبين لجنة التخطيط حتى لا تحدث أي خلافات في المستقبل.

وأضاف المصدر أن هناك بعض الأمور الخاصة التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين في الفترة الحالية قبل إعلان تولي جون إدوارد المسؤولية في الفترة الحالية.