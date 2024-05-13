من هن الرائدات الاجتماعيات وما دورهن؟ مدير الإدارة العامة لشئون المرأة توضح

قالت الدكتورة جاكلين ممدوح مدير الإدارة العامة لشئون المرأة، إن الرائدة الإجتماعية تكون شخصية مهتمة بقضايا المجتمع الذي تنتمي إليه، وتكون شخصية قيادية، وتحب العمل التطوعي.

وأضافت “ممدوح” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يجب أن تتحلى الرائدة الاجتماعية بمهارات الاتصال الفعال لكي تستطيع التواصل مع سيدات المجتمع ويجب ان تكون محل ثقة من المجتمع.



وأشارت مدير الإدارة العامة لشئون المرأة إلى، أن دور الرائدات الاجتماعيات دور توعوي ، مؤكدة أنه تم تطوير ملف الرائدات بشكل كبير خلال الفترة السابقة بدعم الحكومة.