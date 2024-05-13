المقاومة تستهدف قوات الاحتلال بقذائف الهاون في الجانب الفلسطيني من معبر رفح

أعلنت "كتائب القسام" و"سرايا القدس"، اليوم الاثنين، استهداف القوات الإسرائيلية في معبر رفح بقذائف الهاون الثقيلة.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، ذكرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس": استهدفنا ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بعبوة "شواظ" في حي السلام شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

وأضافت: "استهدفنا دبابة "مركفاه" بقذيفة "الياسين 105" في شارع جورج شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

وتابعت: "تمكن مجاهدونا بالاشتراك مع مجاهدي سرايا القدس من دك تحشدات العدو داخل معبر رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

كما ذكرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين: "قصفنا بوابل من قذائف الهاون النظامي "عيار 60" جنود وآليات العدو المتوغلة شرق "شارع جورج" شرق مدينة رفح.

وأشارت إلى أنه "منذ ساعات الصباح يخوض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو المتوغلة شرق "شارع جورج" في محور التقدم شرق رفح".