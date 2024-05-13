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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الأربعاء.. انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمعرض زايد لكتب الأطفال

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

تنطلق في الرابعة مساء الأربعاء المقبل الموافق ١٥ من شهر مايو الجاري، فعاليات الدورة الثانية من معرض كتب الطفل الذي تنظمه، مؤسسة زايد للإبداع والتنمية، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتأتي الدورة الثانية من المعرض الذي تستمر فعالياته حتى يوم ٢٦ من الشهر الجاري تحت شعار «هيا نقرأ معا»، واستقرت إدارة المعرض هذا العام على اختيار كاتبة أدب الأطفال سماح أبو بكر عزت، لتكون شخصية المعرض الذي يشارك فيه مجموعة من دور النشر المختلفة، ويقدم المعرض برنامجًا ثقافيًا على مدار أيامه، يشارك فيه نخبة من الكتاب والمبدعين.

ويشهد المعرض هذا العام العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، التي تقدم للأطفال بشكل عام، حيث أنه أصبح مهرجانا للطفل، وليس معرضا للكتاب بقدر التحول الذي تم في استراتيجية تنظيمه، بمشاركة شركة من أهم شركات تنظيم المعارض في مصر، حيث أن هناك فعاليات خاصة وأنشطة في مناطق وأركان معينة من المعرض. 

وابتكرت إدارة المعرض هذا العام العديد من طرق مختلفة وحديثة لتقديم الأنشطة للأطفال للاستفادة منها بقدر المستطاع، وجذبهم إليها والتفاعل معها، ومن بين ما يقدمه المعرض بشكل جديد هذا العام، منع الأطفال من اصطحاب الهواتف المحمولة خلال جولاتهم به، وتركها مع ذويهم، لتوفير أكبر قدر من تركيز أذهان الأطفال طوال فترة تواجده في المعرض، بحيث يكون الطفل من أول لحظة لدخوله أرض المعرض بدون هواتف أو ألعاب إلكترونية،  عقب دخول الأطفال لساحة المعرض يتسلم استمارة، وبعدها يمر على 10 دور نشر ويطرح عليهم أسئلة معينة، وبعد انتهائه من هذه الجولة على دور النشر وعودته يتم تسليمه هديه يستطيع من خلالها اللعب في إحدى الأماكن المخصصة لمنطقة ألعاب الأطفال والتي تم تخصيصها في أنحاء المعرض.

معرض كتب الطفل مؤسسة زايد للإبداع والتنمية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات اللواء أحمد راشد محافظ

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