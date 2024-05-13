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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

نزلت 6 آلاف جنيه| أسعار الأجهزة الكهربائية اليوم.. وهذا سعر التكييف

أسعار الأجهزة الكهربائية
أسعار الأجهزة الكهربائية اليوم.. وهذا سعر التكييف الآن

مع دخول فصل الصيف وتغير حالة الطقس من البارد إلى الحار وأحيانًا كثيرًا شديد الحرارة، أصبحت الحاجة إلى أنواع معينة من الأجهزة الكهربائية مثل التكييفات والمراوح ملحة للغاية.

توقعات صادقة

وصدق توقع الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، الذي أعلن عنه نهاية الشهر الماضي فيما يخص انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية حيث قال إن أسعارها ستنخفض خلال الفترة المقبلة، ونصح المواطنين من عدم الشراء في الوقت الحالي وانتظار هبوط الأسعار.

وأوضح أن بعض المصانع والشركات المتخصصة في تصنيع وبيع الأجهزة الكهربائية خفضت بالفعل سعرها إلى 10% متوقعًا هبوط الأسعار بشكل أكبر خلال شهر كحد أقصى.

إلى جانب ذلك، أكد وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، في تصريحات سابقة، أن تجار الأجهزة الكهربائية دشنوا هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "الأجهزة الكهربائية رخصت" بعدما فعلت خصومات وتسهيلات في أسعار الأجهزة بنسب تتراوح بين 10% إلى 25%.

كما أوضح أبو سمرة أن انخفاض سعر الدولار في السوق واستقرار الوضع الاقتصادي في مصر بعد قرار تحرير سعر الصرف والإفراجات الجمركية هما السبب وراء انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية، مؤكدًا أن الوقت الحالي هو الأنسب للشراء حيث يقد التجار عروضًا تنافسية قوية على الأسعار.

أسعار الأجهزة الكهربائية اليوم 13 مايو 2024

انخفضت أسعار الأجهزة الكهربائية بشكل كبير خلال الفترة الحالية، وأصبح سعرها في الأسواق كالتالي:

  • البوتاجازات: يبدأ سعرها من 8 إلى 16 ألف جنيهًا للبوتاجازات ذات الأمان العادي أو الكامل، كما تتراوح أسعارها في بعض الشركات بين 17 إلى 22 ألف جنيه مصري.
  • الديب فريزر: يتراوح سعر الديب فريزر الأفقي بين 7 إلى 16 ألف جنيه مصري، بينما يبلغ الأدراج 9 إلى 32 ألف جنيه.
  • الثلاجات: يبلغ متوسط سعر الثلاجات الأكثر طلبًا في الأسواق 55 ألف جنيه مصري.
  • المراوح: تبدأ سعرها من 700 جنيه إلى 2500 جنيه.
  • المكاوي: تتراوح أسعارها من 600 جنيه إلى 3000 جنيه.

أسعار التكييفات 

حيث تراجعت أسعار التكييفات خاصة الباردة، وذلك كالتالي:

  • التكييف بقوة 1.50 حصان يتراوح سعره الآن بين 19 إلى 25 ألف جنيه مصري بدلًا من 25 إلى 30 ألف جنيه سابقًا. وذلك بواقع انخفاض 6 آلاف جنيه.
  • سعر التكييف بقوة 2.25 حصان 30 إلى 35 ألف جنيه بواقع انخفاض 5 آلاف جنيه حيث كان سعره سابقًا 35 إلى 40 ألف جنيه مصري.
  • التكييف بقوة 3 حصان يبلغ سعره 40 إلى 45 ألف جنيه بعدما كان 45 و 50 ألف جنيه.
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