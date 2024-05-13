الجيش الأوكراني يعلن إسقاط مقاتلة روسية من طراز Su-25 في دونيتسك

أعلن الجيش الأوكراني اليوم "الاثنين" إسقاط طائرة هجومية روسية من طراز Su-25 في منطقة دونيتسك.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان: "في منطقة دونيتسك، أسقطت وحدات من قوات الدفاع طائرة روسية من طراز Su-25"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأضافت الأركان الأوكرانية أن عدد الاشتباكات القتالية في اتجاه منطقة ليمان ارتفعت إلى سبعة، وفي اتجاه سيفيرسك إلى 14، وفي اتجاه كراماتورسك إلى 31، وفي اتجاه بوكروفسك إلى 31.

ولم يتغير الوضع في اتجاهات توريتسك، وكوبيانسك، وكوراخوف، وفريميفكا، وهوليايبيلسكي، وأوريكيف، وبريدنيبروفسكا، ولا يزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

وأضافت هيئة الأركان الأوكرانية أن “كل محاولات الجيش الروسي للتقدم تواجه مقاومة شرسة من المدافعين الأوكرانيين”.