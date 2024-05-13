اكتشف أقوى طرق علاج الصلع الوراثي

فى الحالات المتوسطة من الصلع الوراثي أو تساقط الشعر يمكن علاجه بالأدوية خاصة المينوكسيديل والفيناسترايد ولكن هذا العلاجات تزول اثارها عند التوقف عن استخدام المادة.

ووفقا لما جاء فى موقع “NHS ” نعرض علاجات تساقط الشعر الخاصة بالحالات الشديدة المعروفة بـ الصلع الوراثي





حقن الستيرويد وهى الحقن التي تعطى في بقع الصلع

كريمات الستيرويد ويتم تطبيق الكريم على بقع الصلع

العلاج المناعي حيث يتم تطبيق مادة كيميائية على بقع الصلع

العلاج بالضوء من خلال تسليط الضوء فوق البنفسجي على بقع الصلع

زراعة الشعر وتتم إزالة الشعر من الجزء الخلفي من الرأس ونقله إلى مناطق رقيقة

جراحة تصغير فروة الرأس ويتم شد أجزاء من فروة الرأس مع الشعر وخياطتها معًا

زراعة الشعر الاصطناعي وهى جراحة زراعة الشعر الصناعي