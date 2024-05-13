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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى يعرض تقريرا عن مؤتمر رجال الأعمال المصريين وكلمة محمد أبو العينين

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الإثنين، تقرير مفصل عن مؤتمر جمعيه رجال الاعمال المصريين المثلث الذهبي لدعم الاقتصاد.

وشارك النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب في فعاليات مؤتمر الاستثمار ..الصناعة ..التصدير .. المثلث الذهبي" والذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور  المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة و عدد من كبار رجال الأعمال.

وخلال كلمته قال  النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب: إن استضافة مصر خلال الشهر المقبل لفعاليات المؤتمر الاقتصادي الأوروبي بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الأوروبي، من شأنه الإسهام في دعم الاستثمار والصناعة الوطنية؛ موضحا أنه سيكون علامة فارقة في تعزيز الاقتصاد القومي.

وأشار أبو العينين إلى ضرورة عمليات توطين الصناعة المصرية من خلال منح الحوافز المختلفة للمستثمرين وتسكين الصناعات المختلفة داخل المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة  والتخطيط لتلك المناطق.

وقال أبوالعينين: إنه آن الأوان لتكون الصناعات المتخصصة في وضعها الصحيح والذي يليق بمكانة مصر من خلال توفير الكوادر الفنية من خريجي الجامعات وربط العلم بالتخصص وتأهيل تلك الكوادر بما يتوافق مع مقتضيات الثورة الصناعية الرابعة وتسويق الجامعات المصرية.
وقال وكيل مجلس النواب، إن عمليات تخفيض تكاليف الاستثمار والإنتاج علي المستثمرين في ظل توجهات الرقمنة والميكنة التي تقوم بها الحكومة، أمر ضروري لتحفيز بيئة الاستثمار ودعم الصناعة الوطنية.

وأشار أبو العينين، إلى أنه ينبغي تغيير الثقافة عبر وسائل الإعلام  بشأن القطاع الخاص باعتباره الجزء الأهم في دعم الصناعة الوطنية بما يدعم الاقتصاد القومي.

أبو العينين الإعلامي أحمد موسى الاتحاد الأوروبي الدكتور مصطفى مدبولى الصناعات المتخصصة الصناعة الوطنية القطاع الخاص المهندس أحمد سمير جمعية رجال الأعمال المصرية جمعية رجال الأعمال المصريين محمد أبو العينين محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب

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