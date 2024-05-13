بـ50 مليون دولار|أحمد موسى: محمد أبو العينين يعلن إنشاء مصنع سيراميك جديد

رصد الإعلامي أحمد موسى، تصريحات النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التي أدلى بها عبر منصة «بلومبرج الشرق»، وذلك حول استثمار مجموعة كليوباترا القابضة في مصنع جديد للسيراميك سيتم بدء تشغيله الشهر المقبل.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مجموعة كليوباترا القابضة استثمرت 50 مليون دولار في مصنع جديد للسيراميك.

وتابع “المصنع الجديد يعمل بتكنولوجيا هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، لإنتاج سيراميك كبير الحجم، ويضم 6 خطوط إنتاج، ويستهدف تصدير 50% من إنتاج المصنع الجديد للخارج”.

وأوضح أحمد موسى، أن النائب محمد أبو العينين أكد أنه سيتم افتتاح فندق جديد في سيدي حنيش بالساحل الشمالي الغربي بسعة فندقية 450 غرفة، بتكلفة استثمارية 25 مليون دولار، خلال عشر أيام من الآن.

وأكمل «النائب محمد أبو العينين تحدث عن التوسع في استثمارات المجموعة بقطاع الإعلام، لافتًا إلى أن المجموعة يعمل بها نحو 28 ألف موظف».