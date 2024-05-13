مستشار الرئيس الفلسطيني: الإدارة الأمريكية ترى جرائم الاحتلال في غزة بعين عمياء

علق الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، على إعلان وزارة الخارجية الأمريكية أن تقريرها لم يرصد أى انتهاك إسرائيلي للقانون الدولي، وما جاء على لسان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، والذي قال إن الإدارة الأمريكية لا تعتقد أن ما حدث في قطاع غزة إبادة جماعية.

وقال "الهباش"، في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لا أتصور أن هناك جرم أكثر من هذا الذي يصدر عن الإدارة الامريكية، فما يحدث في قطاع غزة إبادة جماعية وجرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي".

وتابع: " الإدارة الأمريكية ترى جرائم الاحتلال في غزة بعين عمياء، فهي لا تريد أن ترى الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة وانتهاكات القانون الدولي وجرائم الحرب الإسرائيلية، لأنها التي تقف وراء كل هذا، والتي تتحمل المسؤولية الأولى عن كل ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس".