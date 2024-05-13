عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار الرئيس الفلسطيني: الإدارة الأمريكية ترى جرائم الاحتلال في غزة بعين عمياء

قطاع غزة
قطاع غزة

علق الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، على إعلان وزارة الخارجية الأمريكية أن تقريرها لم يرصد أى انتهاك إسرائيلي للقانون الدولي، وما جاء على لسان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، والذي قال إن الإدارة الأمريكية لا تعتقد أن ما حدث في قطاع غزة إبادة جماعية.

وقال "الهباش"، في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لا أتصور أن هناك جرم أكثر من هذا الذي يصدر عن الإدارة الامريكية، فما يحدث في قطاع غزة إبادة جماعية وجرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي".

وتابع: " الإدارة الأمريكية ترى جرائم الاحتلال في غزة بعين عمياء، فهي لا تريد أن ترى الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة وانتهاكات القانون الدولي وجرائم الحرب الإسرائيلية، لأنها التي تقف وراء كل هذا، والتي تتحمل المسؤولية الأولى عن كل ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس".

الرئيس الفلسطيني الخارجية الأمريكية إسرائيل الأمن القومي غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال إثيوبيا| أستاذ موارد مائية يحذر من كارثة.. فيديو

شهود هيطلعوا يتكلموا.. زوجة عصام صاصا تفجر مفاجأة عن الحادثة

خلي بالك.. الفرق بين ورق العنب وورق التوت بعد انتشاره بالأسواق

نزلت 6 آلاف جنيه| أسعار الأجهزة الكهربائية اليوم.. وهذا سعر التكييف

بأقل من نص سعره .. إضافة السكر الحر على بطاقة التموين

15 تصريحا ناريا.. حسام حسن يكشف لأول مرة حقيقة الأزمة مع صلاح

فستان جريء.. شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا

مجدي عبد الغني يثير الجدل بسؤال عن استدعاء مصطفى شوبير للمنتخب.. تفاصيل

ترشيحاتنا

فئة 6 آلاف جنيه.. أفضل موبايل أوبو بكاميرا وبطارية جبارة لمحدودي الدخل

أبو العينين يعلن إنشاء مصنع جديد للسيراميك.. وأحمد موسى يكشف بشائر مشروع مستقبل مصر.. حقيقة الأزمة الصحية للزعيم عادل إمام| توك شو

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 14 مايو 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

حزب الله يعلن استهداف مبنيين بهما جنود الاحتلال على حدود لبنان.. تفاصيل

فضل الدفن في الأماكن المقدسة.. دار الإفتاء تجيب

مسئول أمريكي: إسرائيل لن تحصل على نصر كامل في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. أبنة هيفاء وهبي تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

خطيرة ولذيذة.. طريقة عمل الكبدة بالخل والثوم والبقدونس

إنجاز تاريخي.. سباق بين شيكابالا ولاعب نهضة بركان على خطف رقم قياسي

أكلة الصيف الشهيرة .. إليك فوائد وأضرار الباذنجان

فيديو

بسبب زوجته.. سجن صاحب صورة الفستان المثير للجدل

المال والنفوذ .. أشرف زكي وطارق الشناوي في قسم الشرطة بسبب روجينا.. فيديوجراف

الأقوى منذ 20 عاما.. العاصفة الشمسية تصل مرحلتها الخامسة

بأقل من نص سعره .. إضافة السكر الحر على بطاقة التموين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-