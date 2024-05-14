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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

5 نصائح لإضفاء لمسة شخصية أكثر على ديكور منزلك

5 نصائح لإضفاء لمسة
5 نصائح لإضفاء لمسة شخصية أكثر على ديكور منزلك

اختيار الأشخاص لملابسهم ولمنزلهم ولجميع أمور الحياة يعتبر مباشر على الشخصية يعكس أسلوبها، فإذا كنت من عشق الديكور وتود إضاء لمسة شخصية على ديكور منزلك، إليك خمس نصائح لإضفاء لمسة شخصية أكثر على ديكور منزلك، بحسب ما نشره موقع webmd.

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5 نصائح لإضفاء لمسة شخصية أكثر على ديكور منزلك

5 نصائح لإضفاء لمسة شخصية أكثر على ديكور منزلك

اعتمد على الألوان والنقوش المفضلة: استخدم الألوان والنقوش التي تعكس شخصيتك وأذواقك الشخصية في ديكور منزلك. يمكنك استخدام لوحات الجدران ، والوسائد ، والستائر ، والأثاث ، والإكسسوارات بألوان ونقوش مفضلة لك. هذا سيمنح المساحة لمسة فريدة تعكس شخصيتك.


عرض الأشياء الشخصية: استخدم الرفوف والطاولات لعرض الأشياء الشخصية التي تعني لك الكثير. يمكنك عرض الصور العائلية أو اللوحات الفنية المفضلة أو الهوايات التي تمارسها مثل المجموعات أو الحرف اليدوية. هذا سيضيف لمسة فريدة وشخصية إلى ديكور منزلك.


استخدم القطع الفنية والحرف اليدوية: ابحث عن القطع الفنية المفضلة لديك والحرف اليدوية التي تجذب انتباهك. يمكنك شراء لوحات فنية من الفنانين المحليين أو وضع الحرف اليدوية الخاصة بك كقطع مزخرفة في المساحة. هذا سيضيف لمسة فنية فريدة وشخصية إلى المكان.

5 نصائح لإضفاء لمسة شخصية أكثر على ديكور منزلك


خلق زوايا مريحة للجلوس: قم بإنشاء زوايا مريحة ومفعمة بالدفء للجلوس والاسترخاء. استخدم الأرائك الناعمة والكراسي المريحة والوسائد الكبيرة والبطانيات الدافئة لإنشاء مساحات مريحة في المنزل. يمكنك أيضًا إضافة إضاءة هادئة وشموع لتعزيز الجو المريح.


استخدم النباتات الداخلية: قم بتضمين النباتات الداخلية في ديكور منزلك. النباتات تضفي لمسة من الحيوية والطبيعة على المساحة وتعكس الاهتمام بالتوازن والهدوء، اختر أنواع النباتات التي تناسب ظروف المنزل واهتماماتك الشخصية.

5 نصائح لإضفاء لمسة شخصية أكثر على ديكور منزلك


تذكر أن الهدف هو إنشاء مساحة تعكس شخصيتك وتجعلك تشعر بالراحة والسعادة، لا تخاف من التجربة والابتكار وتجميع العناصر التي تعجبك، استمتع بعملية تزيين المنزل واجعلها تعكس أسلوبك الشخصي.

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