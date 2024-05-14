المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا بمسيرتين هدفا حيويا في إيلات بأراضينا المحتلة

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في الساعات الاولى من صباح يوم الثلاثاء، استهداف هدفا حيويا بمسيرتين في إيلات جنوب إسرائيل.

وذكرت المقاومة الاسلامية في العراق في بيان ان الهجوم يأتي "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق هدفا حيويا في إيلات "أم الرشراش" بأراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

جدير بالذكر أن فصائل المقاومة في العراق سبق أن تبنت بين الحين والآخر قصف مناطق في إسرائيل، وقواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

كما حذرت الفصائل الولايات المتحدة من أنها "ستزيد عدد العمليات المسلحة ردا على مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي".