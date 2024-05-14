تعرف على القطع الأثرية المميزة لشهر مايو بالمتاحف

ضمن التقليد الشهري للمتاحف المصرية على مستوى الجمهورية، اختارت المتاحف قطع شهر مايو، وذلك عبر استفتاء الجمهور من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن هذا التقليد يأتي في إطار دور المتاحف كمؤسسات ثقافية، وحضارية وتعليمية تعمل على رفع الوعي السياحي والأثري لدى جميع فئات المجتمع.



ووقع اختيار الجمهور هذا الشهر على أوائل القطع الأثرية التي تم عرضها في كل متحف والتي كانت شاهداً على إنشاء المتحف كصرح تعليمي وثقافي، ولإبراز الدور الهام للمتاحف في تعزيز الهوية، والوطنية، ورفع الوعي الثقافي والأثري لدى أبناء المجتمع، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، والذي أقره المجلس الدولي للمتاحف ICOM ليكون يوم 18 مايو من عام، حيث جاء موضوع هذا العام " المتاحف من أجل التعليم والبحث العلمي".

تعرف على القطع التي قام الجمهور باختيارها:

متحف الفن الإسلامي بباب الخلق:

يعرض لوحة من الرخام من العصر المملوكي، عليها كتابات بخط النسخ تمثل البسملة، وهي تُعد أول قطعة تم تسجيلها في تاريخ متحف الفن الإسلامي حيث تحمل رقم حفظ «1»

المتحف القبطي بمصر القديمة:

يعرض صندوق لحفظ الإنجيل من الخشب مبطن بشرائح من الفضة، على أوجهه زخارف نباتية، وفي منتصف الوجه الأمامي صليب مطعم بفصوص زجاجية ملونة، كما حفرت عليه كتابات سطر من أعلى وأسفل من الكتابة قبطية، وعلى الحافة الجانبية وقفية الغلاف باللغة العربية.

متحف شرم الشيخ:

يعرض تمثال مزدوج من الحجر الجيري من عصر لأسرة 18 من الدولة الحديثة، يصور الزوجان ثاي ونايا جالسين على مقعد ذو مسند من الخلف. ويظهر الزوج مرتدياً رداء واسع عليه من الأمام سطر من الكتابة الهيروغليفية، أما الزوجة فترتدي رداء حابك طويل وتضع يدها اليمني على كتف زوجها.

متحف الإسكندرية القومي:

يعرض تمثال ملكي جالساً على مقعد بدون مسند مرتدياً غطاء الرأس النمس واللحية المستعارة واضعا يده اليمنى مقبوضة على الركبة اليمنى، ويده اليسرى مبسوطة على ركبته اليسرى، ويرتدى مئزرا قصيرا عليه خطوط طولية.

متحف المجوهرات الملكية بالأسكندرية:

يعرض شطرنج من مقتنيات الملك فاروق، ومكون من 32 قطعة من الذهب على شكل تماثيل أشخاص وحيوانات محلاه بالمينا الملونة ومرصعة بأحجار من الماس.

متحف الغردقة:

يعرض صلاية على شكل أوزه مزخرفه بزخارف زجاجيه تمثل الريش.

المتحف اليوناني الرومانية بالأسكندرية:

يعرض قاعدة تمثال من الرخام، من العصر الروماني للإلهة أثينا، والتي نقش عليها قصيدة قصيرة توصف مدينة صا الحجر بلقب "الكيكروبية" نسبة إلى ملك أثينا ومؤسسها الأسطوري كيكروبس.

متحف المركبات الملكية ببولاق:

يعرض العربة آلاي خصوصي، هي عربة لها تاريخ حافل وعظيم، فهي هدية من الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث وزوجته الإمبراطورة أوجيني للخديوي اسماعيل أثناء افتتاح قناة السويس عام 1869.

متحف قصر محمد علي بالمنيل:

يسلط المتحف الضوء على “نجفة القاعة الذهبية" ، وهي النجفة الكبيرة الموجودة بالقاعة الذهبية وتعد من القطع الفنية الفريدة الموجودة في القاعة الذهبية.

متحف مطار القاهرة الدولي صالة2:

يعرض الجزء العلوي لتمثال ملكي من الجرانيت الأحمر، ربما يمثل الملك تحتمس الثالث بغطاء الرأس الملكي

النمس.

متحف مطار القاهرة الدولي صالة 3:

يعرض تمثال الكاتب "بر- سن"، الذي شغل العديد من المناصب، منها الكاتب المشرف على السجلات الملكية والجبانة الملكية للملك خوفو.

متحف ركن فاروق بحلوان:

يعرض لوحة بخط اليد لأية الكرسي أسفلها ثلاث سطور باللغة العربية تمثل إهداء للملك فاروق يوم افتتاح استراحته الملكية بحلوان وتاريخ الافتتاح. وتعتبر هذه اللوحة الوثيقة الوحيدة داخل المتحف لذكرى يوم افتتاحه.

متحف آثار الإسماعيلية:

يعرض إناء كمثري الشكل مستدير الفوهة ذو قاعدة دائرية صغيرة، مصنوع من الفخار من عصر ما قبل الأسرات، عليه خطوط طولية وعرضية باللون البني الغامق واذنين صغيرين مثقوبين.

متحف سوهاج القومي:

يعرض مائدة قرابين من الحجر الجيري من العصر اليوناني الروماني، بها تجويف مستطيل بالوسط يحيط به إطار ينتهي بميزاب إلى الخارج.

متحف ملوي:

يعرض تمثال صغير من الحجر الجيري لإحدى بنات الملك إخناتون والتي تدعي (عنخ إس إن با آتون) تقف علي قاعدة وتمسك بيدها اليمني قرباناً واليد اليسرى إلي جوارها ويظهر علي التمثال تأثيرات فنية تميز بها عصر العمارنة<

متحف كفر الشيخ:

يعرض تمثال من الجرانيت الأحمر من عصر الدولة الحديثة يصور الملك رمسيس الثاني جالسا بجانب الإلهة سخمت يعلوه قرص الشمس والصل الكوبرا الحامية، وهي تحمل في يدها اليسرى علامة العنخ، ورمسيس الثاني يعلوه قرص الشمس والصل أيضاً.

متحف مطروح القومي:

يعرض تمثال من الحجر الجيري لأبى الهول من العصر المتأخر.

متحف النوبة بأسوان:

يعرض تمثال للملك رمسيس الثاني من عصر الدولة الحديثة، واقفاً يرتدي النقبة وعلى رأسه التاج المزدوج ويمسك الصولجان بيديه ونقش اسم "رعمسسو" على ذراعه..

متحف السويس القومي:

يعرض أختام طينية من الأسرة 12 من عصر الدولة الوسطى، وكانت تستخدم في ختم البضائع بعد وضع بصمات على هذه الأختام وتحمل هذه البصمات اسم ( بونت ) كما تحمل أشكالاً مزينة بأسماء المسئولين عن نقل البضائع وألقابهم مما يدل على التنظيم الإداري للرحلات التجارية.

متحف الشرطة القومي بالقلعة:

يعرض مركب فرعوني يحتوي على عشرة أفراد يشير إلي الشرطة النهرية في العصر الفرعوني.

متحف جاير أندرسون بالسيدة زينب:

يعرض لوحة خشبية من العصر العثماني، يزين أرضيتها زخارف نباتية على أرضية خضراء مكتوب عليها بالخط ثلث "أرسل الله إلينا الكرامات العظام".



متحف الأقصر للفن المصري القديم:

يعرض تمثال من الحجر الرملي الملون من الأسرة 18 من عصر الدولة حديثة، تصور شخص واقف يظهر حول عنقه ما يمثل (ذهب الشرف) كما يظهر علي ذراعه الأيمن أسورتان عريضتان واحده حول المعصم والأخرى حول الذراع.

متحف إيمحتب بسقارة :

يعرض قاعدة تمثال من الحجر الجيري الملون عليها قدمي الملك زوسر واقفا علي الأقواس التسعة التي ترمز للشعوب المعادية لمصر وأمامه ثلاثة من طيور الرخيت التي تمثل الشعب المصري وعلي وجه القاعدة من الأمام اسم الملك زوسر داخل السرخ الذي يعلوه الصقر حورس وبجواره اسم وألقاب ايمحتب وزيره.



متحف تل بسطة بالزقازيق:

يعرض تمثال من القيشاني للمعبودة باستت حيث على هيئة قطة وقد كانت مقدسة لدى مصر القديمة.

متحف آثار طنطا:

يعرض تابوت خشبي مستطيل الشكل عليه ما يمثل الحياة اليومية والقرابين المقدمة للمتوفي ومن الجهة اليسرى عينين "أوچات" وبداخله مومياء، ويرجع لعصر الدولة الوسطي.

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