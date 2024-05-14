شميهال وبلينكن يناقشان حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

ناقش رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حزمة مساعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني "التقيت أنتوني بلينكن وناقشت معه حزمة مساعدات عسكرية أخرى بقيمة إجمالية 400 مليون دولار"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وشدد شميهال على الحاجة إلى تعزيز الدفاع الجوي في أوكرانيا، وخاصة لحماية منشآت الطاقة، لافتا إلى أنه تلقى تأكيدات بأن الولايات المتحدة تعمل في هذا الأمر.

كما ناقش الطرفان مصادرة الأصول الروسية وبحسب شميهال، فإن البحث جارٍ عن حل لكيفية استخدامها لصالح أوكرانيا.

وقال شميهال: "ورد خلال اللقاء أن عددا من الشركات الأمريكية الخاصة مهتمة بالاستثمار في بلادنا وفي هذا السياق، ناقشنا مع بلينكن خلق القدرات لاستثمارات القطاع الخاص".

وشكر شميهال إدارة الرئيس جو بايدن وشعب الولايات المتحدة على الدعم القوي الذي تقدمه الولايات المتحدة لأوكرانيا وسط غزو روسي واسع النطاق.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى كييف يوم الثلاثاء لإظهار تضامن الولايات المتحدة مع أوكرانيا التي تتعرض لقصف روسي مكثف.