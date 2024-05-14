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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد التعادل السلبي أمام الشارقة

حتا يغادر دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم

الدوري الإماراتي
الدوري الإماراتي

تعادل الشارقة مع ضيفه "حتا" سلبيًا دون أهداف، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت على استاد الشارقة ضمن مواجهات الجولة 23 من دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم.

وبهذا التعادل أضاف كل فريق نقطة لرصيده، ليصل الشارقة إلى النقطة 35 بالمركز السادس، و"حتا" للنقطة 8 بالمركز الأخير، ليهبط "حتا" رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى الإماراتي.

وسيطر الشارقة على مجريات الشوط الأول، ولكن دون خطورة على مرمى "حتا"، وفي الشوط الثاني، حاول كايو لوكاس لاعب الشارقة التسجيل في الدقيقة 56، لولا تألق الحارس سالم خيري.

فيما حاول "حتا" استغلال النقص العددي في صفوف الشارقة بداية من الدقيقة 69؛ بعد إشهار حكم المباراة الكارت الأحمر المباشرة لماجد سرور، إلا أن المحاولات لم تكن خطيرة، ويلغي حكم المباراة ركلة جزاء للشارقة في الدقيقة 82، بعد العودة لتقنية الفيديو.

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