لأول مرة في تاريخه.. الحسين إربد يقترب من لقب الدوري الأردني

تغلب فريق الحسين إربد، اليوم الثلاثاء، على منافسه مغير السرحان بهدفين نظيفين في إطار الجولة الـ20 من دوري المحترفين الأردني لكرة القدم، ليقترب من حصد لقب البطولة المحلية لأول مرة في تاريخه.

وسجل للحسين إربد محترفه السنغالي عبد العزيز إنداي ليرفع الفريق رصيده إلى 56 نقطة في صدارة الدوري، فيما يحتل الفيصلي المركز الثاني برصيد 48 نقطة بانتظار مباراته غدا أمام سحاب.

وفاز شباب الأردن اليوم على فريق الجليل بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت على ستاد البتراء بمدينة الحسين للشباب، ليرفع الشباب رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع بينما ظل الجليل في المركز الثاني عشر والأخير برصيد 12 نقطة.

