الوادي الجديد تستعد لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية.. وتشكيل 6 غرف عمليات

ترأس المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد ، اليوم الثلاثاء 'اجتماعا موسعا وقيادات تعليم المحافظة بحضور مدير عام الشؤون المالية والإدارية وعبر شبكة الفيديو كونفرانس مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية ورؤساء مراكز توزيع امتحانات الإعدادية والمعنيين .

وخلال اللقاء أكد عبد العزيز إنهاء إستعدادات قطاع تعليم المحافظة لإنطلاق إمتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية 2023_ 2024 م غد الأربعاء 15 مايو فى جميع الادارات التعليمية .





لافتا أنه تم تجهيز جميع اللجان و نقل وتوزيع صناديق الاسئلة إلى مراكز التوزيع بالإدارات التعليمية و تشكيل غرفة عمليات داخل ديوان عام المديرية وربطها مع غرف عمليات فرعية فى جميع الإدارات التعليمية الخمس جرى تجهيزها بأحدث التقنيات للتواصل على مدار الساعة ومتابعة سير أعمال الامتحانات لحظة بلحظة

وشدد عبد العزيز على مجموعة من الاشتراطات والالتزامات منها التنبيه على الطلاب بأن تكون الإجابة بالقلم الجاف الأزرق ويمنع استخدام الاقلام الرصاص والاقلام الملونة المخالفة ، حظر اصطحاب التليفون المحمول لأى عضو منتدب داخل اللجنة وكذلك الطالب ولا يوجد تليفون إلا مع رئيس اللجنة فقط ، ومن يخالف ذلك يتعرض للمسألة القانونية، التصدى بكل حزم لأى محاولات للغش وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى تجاوزات .

مؤكدا على جميع مديرى ووكلاء الإدرات حال رصد أى مشكلات أو عقبات يتم التواصل على الفور مع غرفة العمليات بالمديرية.