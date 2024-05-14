إنشاء أول قرية تراثية على طراز الواحة في الوادي الجديد

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعمال الإنشاءات بالقرية التراثية المُلحقة بنادى الهجن والفروسية والذي يتم تنفيذه شمال مدينة الخارجة، والتي تضم فندقا بيئيا ومعارض لبيع التمور والصناعات اليدوية، موجهًا بسرعة استكمال تركيب الإنترلوك وإنشاء مناطق جلوس مخصصة للزوار على الطراز الواحاتي البيئي.

من ناحية أخرى، تفقد خلال جولته سير العمل بالتشطيبات النهائية الجارية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة ووجّه بتجهيز وإنشاء مهبط للطائرات وإنشاء سور يحيط بمحطة الطاقة الشمسية مع مراعاة التوسعات المستقبلية المحتملة بها.

كما تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أعمال رفع كفاءة وتمهيد الشوارع والطرق الداخلية والتي تتم بطول 4.5 كم بحي السبط الشرقي بمدينة الخارجة.

وشدد المحافظ على وضع خطة عاجلة للانتهاء من رفع كفاءة كافة الشوارع بأحياء المدينة بعد الانتهاء من أعمال توصيل شبكات الغاز الطبيعي، وإزالة البنايات المهجور والآيلة للسقوط بهذه الأحياء، حفاظًا على سلامة المواطنين، وتحسين المظهر الحضاري وتيسير الحركة المرورية بها.