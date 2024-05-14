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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل في الوادى الجديد

صدى البلد

 أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد المهندس سيد عبدالعزيز، ختام أعمال الامتحانات لصفوف النقل بالتعليم الابتدائي والإعدادي اليوم /الثلاثاء/، واستمرار امتحانات صفوف النقل بالتعليم الثانوي عام وفني، مشيرا إلى المتابعة المستمرة من جانب غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بالإدارات التعليمية.


وقال وكيل الوزارة إنه ستنطلق غدا /الأربعاء/ امتحانات الشهادة الإعدادية للمدارس العام واللغات ، وتم تجهيز لجان الامتحانات فى جميع الإدارات التعليمية، ومتابعة سير العمل والتجهيزات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بحضور مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمديرية وجميع المعنيين من أعضاء الغرفة، بهدف توفير المناخ الملائم للطلاب أثناء سير الامتحانات.

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