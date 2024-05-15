يا تري هيدرب مين؟.. «الغندور» يثير الجدل بعد وصول «بابا فاسيليو» مصر

أعلن الإعلامي خالد الغندور عن وصول بابا فاسيليو المدير الفني السابق لأندية غزل المحلة والبنك الأهلي إلى مصر.

وكتب الغندور : “بابا فاسيليو وصل مصر يا تري هيدرب مين؟” .

علي الجانب الآخر وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة نارية للنادي الأهلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال الغندور : عمر ما فيه زملكاوي قلل من دوري الأبطال و العكس هو اللي الصحيح كثير من الأهلاوية بيقللوا من الكونفدرالية طالما الزمالك وصل النهائي و كمان بيتريقوا و بيقولوا علي الأندية مراكز شباب و لما ترد عليهم و تفحمهم يعملوا نفسهم هما اللي مظلومين .

وتابع الغندور : يا حبيبي انت اللي بتقلل و أنا عمري ما قلت ان الكونفدرالية اقوي من دوري الأبطال و لكن انت مش بتلعب مع أندية عالمية و الدليل ان بتوع الكونفدرالية اللي انت بتتريق عليهم فرقة كسبتك بداية الموسم ده في السوبر الأفريقي اسمه اتحاد العاصمة و حصلت علي البطولة و الزمالك لسه كسبانك في الدوري و نهضة بركان كسبت الوداد اللي كسبك اكثر من مرة في النهائي و حصلت ايضاً علي السوبر الإفريقي .

وأضاف الغندور : و دريمز اللي انت بتتريق عليه كان معاك نادي اسمه ميدياما بطل الدوري الغاني مش فريق عالمي و دريمز كسبه في الدوري و الكاس و نادي فيوتشر مش فريق ضعيف مثله مثل سيمبا و يانج افريكانز منهم اللي كسبك و منهم اللي اتعادل معاك و منهم اللي كسبته يعني عادي .

واختتم حديثة قائلا : في النهاية انت معاك منتخب مصر و أغني نادي وأقوي رعاية في أفريقيا كلها و أعلى عقود لاعبين باليورو و الدولار و معاك اغلي مدرب أجنبي في القارة السمراء يبقي ركز مع فريقك و تمني له الفوز و أنا أركز مع فريقي وأتمني له الفوز.