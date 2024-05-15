اتهمها بممارسة التجسس الاقتصادي| بايدن: لن نسمح للصين بإغراق أسواقنا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إدارته لن تسمح للصين بإغراق أسواق الولايات المتحدة، متهما بكين بممارسة التجسس الاقتصادي، وإغراق الأسواق بأسعار "غير منصفة".

وحسب قناة “الحرة” الأمريكية، قال بايدن "سنرفع التعريفات على أشباه الموصلات، وسنزيد التعريفات على الألواح الشمسية من 25 إلى 50%".

وأشار إلى أن التعريفات الأمريكية الجديدة على بضائع صينية "استراتيجية وموجهة"، مضيقا أنه يريد منافسة منصفة مع الصين ولا يريد نزاعا.

وأكد أن الولايات المتحدة تتقدم، وأن كل الأرقام أفضل مما كانت عليه منذ عقود، لافتا إلى أن السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة سيصنعها عمال النقابات الأمريكية.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ستزيد الرسوم الجمركية على واردات صينية تبلغ قيمتها 18 مليار دولار، مستهدفة قطاعات استراتيجية مثل السيارات الكهربائية والبطاريات والفولاذ والمعادن.

وأوضح البيت الأبيض في بيان أنه من المقرر أن تزيد نسبة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية أربع مرات، لتصل إلى 100 بالمئة هذا العام.