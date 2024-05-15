فرج عامر يكشف عن توقعه لنهائي الإياب بالكونفدرالية

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “فريق نهضة بركان لو كان بيلعب في الدوري المصري ، أكيد لن يتخطي منتصف الجدول علي أفضل تقدير ، بالرغم أن الزمالك لم يكن في أفضل حالاته في المغرب ، ولكني أتوقع أن يفوز عليه الزمالك بسهولة في لقاء العودة في القاهرة”.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات بعد العودة من المغرب، عقب خوض مباراة نهضة بركان في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة بهدفين مقابل هدف أمام نهضة بركان في المباراة التي أقيمت بالملعب البلدي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية ويحتاج الأبيض للفوز بهدف نظيف في لقاء العودة المقرر له الأحد المقبل للتتويج باللقب.