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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعليم القاهرة: إجراءات حاسمة لمنع الغش بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حذر  أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 سواء مع المراقبين أو الطلاب .

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ،  على إتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 وفقاً للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الإمتحانات فى هذا الشأن والتى تصل إلى إلغاء الإمتحان للطالب وقد تصل إلى الحبس والغرامة ، بالإضافة إلى مواصلة الإجراءات الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات بكل دقة وعناية.

كما أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على مديري عموم الإدارت التعليمية بضرورة مكافحة كافة أعمال الإخلال بـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024  وضبط العملية الإمتحانية والإلتزام بالتنبيه المشدد على جميع الطلاب والعاملين بعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو غيرها أو أجهزة الإتصال أو الإستقبال السلكية أو أى من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى تساعد فى خرق سرية الإمتحانات .

وطالب مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، جموع الطلاب بالإبتعاد عن محاولات الغش أو الشروع فى الغش في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024  ، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم ، وحتى لا يتعرضوا لعقوبة الحرمان من الإمتحان ، حيث سيحرم الطلاب المخالفون من أداء الإمتحان .

وتنطلق غدا الخميس الموافق 16 مايو 2024 ،  امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 ، بجميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الموجودة على مستوى محافظة القاهرة .

و وفقا لـ جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024  يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية 2024 غدا الخميس ، امتحان اللغة العربية والخط والإملاء  ، وامتحان التربية الدينية .

صرح   مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة  بأن عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، (٢٠٠١١٩) طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات فى (١٢٢٣) لجنة موزعة على الإدارات التعليمية ال٣٥.

ونوه  مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن المديرية شكلت غرف عمليات لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في جميع الإدارات التعليمية ال٣٥ وهي غرف عمليات متواصلة على مدار اللحظة.

كما وجه  مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، مديرى عموم الإدارت التعليمية بمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 على مستوى جميع اللجان كلاً فى نطاق إدارته والعمل على تذليل كافة المعوقات التى تواجه العملية الإمتحانية  ، والتأكيد علي رؤساء اللجان ضبط النفس وحسن التعامل مع أولياء الأمور والسادة المعلمين ، والإلتزام بالقواعد والتعليمات المنظمة لأعمال الإمتحانات.

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تعليم القاهرة: إجراءات حاسمة لمنع الغش بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024


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