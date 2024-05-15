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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يتفقد انطلاق الامتحانات العملية لنهاية العام الجامعي 2024

صدى البلد

 

تفقد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، اليوم الأربعاء، انطلاق الامتحانات العملية لنهاية العام الجامعي 2024، لطلاب كليتي تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية وتكنولوجيا الصناعة والطاقة، وذلك في إطار حرصه على متابعة سير العملية الامتحانية وتوفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم.

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رافق رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية، الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

واطمأن الدكتور عادل زين الدين، على سير الامتحانات العملية، والتأكد من توافر كافة المستلزمات والأدوات اللازمة للطلاب، كما استمع إلى آراء بعض الطلاب حول مستوى الامتحانات ومدى وضوحها.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية الامتحانات العملية في قياس مهارات الطلاب وتقييم مدى استفادتهم من المناهج الدراسية، مشددًا على ضرورة توفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم دون أي ضغوط أو قلق.

كما أشاد رئيس الجامعة، بالجهود المبذولة من قبل عمداء الكليتين وأعضاء هيئة التدريس والإدارات المختلفة بالجامعة، لضمان سير العملية الامتحانية على أكمل وجه.

وفي ختام جولته، وجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير لجميع القائمين على تنظيم الامتحانات، متمنياً للطلاب التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.

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