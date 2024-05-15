عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السبت.. مؤتمر صحفي لـ«حريات الصحفيين» للرد على تصاعد استهداف المصورين وقرار وزارة الأوقاف

صدى البلد

أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن تنظيم مؤتمر صحفي بالتنسيق مع شعبة المصورين الصحفيين للرد على تصاعد استهداف المصورين الصحفيين في حملة كان آخرها القرار الصادر  من وزارة الأوقاف بمنع تصوير الجنازات داخل المساجد، وخارجها.
يبدأ المؤتمر في تمام الساعة الثانية ظهر السبت 18 مايو بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الثالث.
ويتضمن المؤتمر كلمات لممثلي شعبة المصورين الصحفيين، وعدد من الزملاء المصورين للحديث عن الانتهاكات، التي يتعرضون لها خلال ممارستهم عملهم الصحفي.
كما سيتم الإعلان عن ضوابط صارمة خاصة بتصوير الجنازات، والعزاءات الخاصة بالشخصيات العامة، وكذلك الإعلان عن تنظيم عدد من الدورات وورش العمل للزملاء المصورين (نقابين وغير نقابيين) تتعلق بقواعد التصوير الصحفي في الأماكن العامة، والحقوق القانونية والسلامة المهنية، إضافة للإعلان عن عقد ورشة عن صحافة الموبايل للمحترفين، وكيفية تمييز صحفي الموبايل المحترف، وكذلك دورات للقائمين على إدارة أقسام السوشيال ميديا، والزملاء المحررين والمصورين بالأقسام نفسها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تدين بأشد العبارات محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

ليس لنا إلا الدعاء.. جنرال إسرائيلي يحذر من إمكانية اندلاع مواجهة مع مصر

مبروك يا سمسم | العوضي يغازل ياسمين عبد العزيز بمنشور مثير

سعر الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 مفاجأة

وفاة هشام عرفات وزير النقل السابق بعد صراع مع المرض

معنى كلمة "أوبة" و"هبوا" وجمع عار|أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات الإعدادية اليوم

هدية من الدولة قبل العيد.. بشائر تنتظر المواطنين الشهر المقبل| المرتبات أبرزها

شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وهذا سعر عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

معلول وعاشور| تصريح من كولر.. وانتظار قرار في الأهلي يخص 3 نجوم

كيف كان رسول الله يفتتح قيام الليل؟ ذكر يغفله الكثيرون

استعراض بالسيارات فى سيناء .. تحرك فورى من الداخلية

في الذكرى الـ76.. نقابة الصحفيين تُحذّر من نكبة جديدة بغزة

نجم ريال مدريد مدربًا في يورو 2024

حماس: تعاملنا بإيجابية مع جهود الوسطاء بمصر وقطر للوصول لوقف إطلاق النار|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. احتفال أبطال فيلم جبل الحريم بانتهاء تصويره

طرق تخزين البطاطس في الفريزر

دلعله.. صور جعلت أحمد العوضي يتغزل في ياسمين عبد العزيز

شبهه جدا.. ابنة مصطفى قمر تخطف الأنظار بجمالها

فيديو

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الذى تنفذه إحدى الجبهات الرئيسية بالقوات المسلحة

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطبتها

عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

ملفوفة في بطانية.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر مع فتاة بالتجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-