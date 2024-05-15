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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيكون مكلفاً.. وزير الدفاع الإسرائيلي: نعارض أي حكم إسرائيلي عسكري في غزة

صدى البلد

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، أنه سيعارض أي حكم إسرائيلي عسكري في غزة لأنه سيكون دمويا ومكلفا ويستمر لسنوات، مؤكداً على ضرورة مصارحة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة وجود سلطة مدنية ليست إسرائيلية لحكم غزة مستقبلا.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، أنه من الضروري العمل على وجود بدائل مدنية مكان حماس في غزة كما أكد على أهمية وقوة واستقرار العلاقات الثنائية مع أميركا.

 وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي على حل الخلافات مع الأميركيين في الغرف المغلقة وليس أمام الإعلام، مضيفاً أن التعاون مع أميركا مهم رغم وجود الخلافات بينهم.

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي، أن سيطرة الاحتلال على معبر رفح من الجانب الفلسطيني كان ضروريا، مؤكداً أنه لن يوقف العملية العسكرية جنوب غزة.

وقال جالانت ان حركة المقاومة الفلسطينية حماس لا تعمل الآن كمنظومة عسكرية زاعماً تمكنهم من إضعاف قدرتها. 

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