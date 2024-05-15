غير مؤهلين .. مفاجأة في أسباب أزمة تعيين الـ30 ألف معلم.. فيديو

كشف النائب حسام المندوه، عضو لجنة التعليم والبحث العملي بمجلس النواب، تفاصيل أسباب أزمة تعيين الـ 30 ألف معلم.



وقال النائب حسام المندوه، عضو لجنة التعليم والبحث العملي بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن خريجي الكليات يعتقدون أن الدراسة الأكاديمية كافية لسوق العمل.



وشدد أنه لابد أن يكون الطلاب لديهم إدراك حول متطلبات سوق العمل وتأهيل أنفسهم لسوق العمل، حيث تم قبول نحو 16 ألف خريج للمسابقة

وأشار إلى أن المشكلة تتمثل في عدم توافر المعايير والمقاييس المطلوبة في عدد كبير من المتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم.



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