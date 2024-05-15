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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد جولات قضائية.. "معلمين قنا" تستعيد مركزا تعليميا ومحلا تجاريا

نقيب معلمين قنا
نقيب معلمين قنا

 

نجحت جهود نقابة المعلمين بـ قنا، بقيادة شاكر محمد أبو بكر، نقيب المعلمين، في استعادة مركز تعليمى، و محل تجارى بأسوار النقابة بوسط مدينة قنا ، بعد جولات في ساحات المحاكم لاستعادة أملاك النقابة من المستأجرين، المتقاعسين عن سداد القيمة الإيجارية المنصوص عليها بالعقد.

 

وقال شاكر محمد أبو بكر، نقيب المعلمين بـ قنا، إن فرع نقابة المعلمين بقنا، خاضت معارك بساحات القضاء لاستعادة أملاك النقابة المتمثلة في المركز التعليمي، ومحل تجاري، جري تأجيرهما للمستأجرين منذ عام 2009، حيث انتظما في سداد القيمة الإيجارية حتي عام 2015، وبعد ذلك التاريخ امتنع المستأجرين عن سداد القيمة الإيجارية.

 

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وأضاف نقيب المعلمين بـ قنا، لجأنا للقضاء المصري الشامخ وأنصفنا، وصدر الحكم القضائى فى القضية رقم 401 لسنة 2019، والقضية رقم 402 لسنة 2022 بالطرد للمستأجرين، ومنذ صدور الحكمين القضائيين لصالح النقابة، ونحن في صراع مرير.

 

وتابع نقيب المعلمين بـ قنا ، إلي أن تمكنت النقابة بعد جهود مضنية، منذ أيام قليلة من تنفيذ الحكمين القضائيين بالطرد، واستعادة واستلام أملاك النقابة المهدرة منذ سنوات طويلة، مؤكداً أنها حالياً تحت تصرف النقابة الفرعية للمعلمين بقنا.

 

وقدم أبوبكر، الشكر والتقدير لـ خلف زناتى، نقيب معلمى مصر ورئيس اتحاد المعلمين العرب، والزملاء هيئة مكتبه، فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مقدما الشكر أيضاً لرجال القضاء المصري الشامخ، ولرجال الشرطة البواسل، وفى المقدمة منهم اللواء مصطفي مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، وجميع قيادات مديرية أمن قنا، وهيئة مكتب النقابة الفرعية بقنا، وأعضاء مجلس إدارة النقابة الفرعية، مقدماً تهنئته لجموع المعلمين بمحافظة قنا لاستلام مبناهم خاصة لجنتي بندر قنا ومركز قنا.


 

قنا مدينة قنا أملاك النقابة نقابة المعلمين مركز تعليمي

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