عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ قنا يتابع تقديم طلبات التصالح بمراكز قنا ودشنا والوقف

اجتماع ملفات التصالح
اجتماع ملفات التصالح

عقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، اجتماعا لمتابعة تطبيق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 بمراكز قنا والوقف ودشنا.

جاء ذلك بحضور  حسام حمودة، سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة  والمهندس وليد أبوالعباس، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ورؤساء المراكز والمدن وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

 

بمساحة 30 ألف متر مربع.. محافظ قنا يناقش فرص إنشاء مصنع سماد كيماوي

طلق نارى بالرقبة .. مجهولون يلقون جثة شاب أمام نقطة إسعاف بقنا

استعرض الاجتماع، ما تم تلقيه من ملفات في مراكز قنا ودشنا والوقف والاجراءات والتسهيلات التي تم تنفيذها بالمراكز التكنولوجيا لتلقى طلبات المواطنين الجادين في التصالح بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظة. 

ووجه نائب محافظ قنا ، ببذل المزيد من الجهد للإنتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية والعمل بروح الفريق وتكاتف جميع الجهود لتيسير الإجراءات على المواطنين.

وأوضح عمر، أن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، يتابع بصفة مستمرة هذا الملف الهام الذي توليه الدولة اهتماماً وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة أو من خلال جولاته الميدانية بالمراكز التكنولوجية الـ ٩ بالمراكز والمدن التي تتلقى طلبات التصالح، بالإضافة إلى التقديم الكترونياً من خلال بوابة خدمات المواطنين بالمحليات http://Lgs.gov.eg وتسجيل طلبات التصالح الكترونياً أو عن طريق تحميل تطبيق المحمول من خلال الرابط https://play.google.com/store/apps/details.
 

اجتماع ملفات التصالح

IMG-20240514-WA0017
IMG-20240514-WA0017
IMG-20240514-WA0024
IMG-20240514-WA0024
IMG-20240514-WA0015
IMG-20240514-WA0015
IMG-20240514-WA0019
IMG-20240514-WA0019
IMG-20240514-WA0022
IMG-20240514-WA0022
IMG-20240514-WA0021
IMG-20240514-WA0021
IMG-20240514-WA0023
IMG-20240514-WA0023


 

قنا قانون التصالح الجديد دشنا التصالح مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان رسمي من أوبر عن محاولة اغتص.اب سيدة التجمع.. تفاصيل

ميدو يوجه التحية لـ محمود الخطيب على هذا الأمر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

مفيش إحساس ولا رجولة.. صديقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الحادث.. شاهد

قرارات النيابة في محاولة خطف فتاة أوبر نبيلة عوض للاعتداء عليها| تعرف عليها

مش هتلمسني غير لو موتني.. شقيقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الواقعة

بعد الدولار والذهب| الحكومة توجه ضربة موجعة لـ 7 من مافيا الدواجن.. تفاصيل

عصام الشوالي يعلن توقعاته لمباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا.. فيديو

موضوعات متعلقة

بعد تعرضه لهبوط أرضى.. محافظ قنا يتفقد أعمال رصف شارع حى المصالح

انتقاما لزواجها من آخر.. المؤبد لسائق قـ.تل طليقته في قرية الحجيرات بقنا

ترشيحاتنا

رائحة غاز بالوراق لمدة 4 أيام.. البترول تكشف السبب وتطمئن السكان

رضا حجازي يفتتح الندوة الوطنية الإقليمية الأولى حول مفاهيم تعليم الكبار

النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل 1 و3 بمنطقة برج العرب.. صور

كتائب القسام: استهداف ناقلة جند ودبابة ميركافا بقذائف الياسين 105 بمخيم جباليا

قـ.تيل إسرائيلي وجرحى باستهداف مستوطنة أدميت.. وسقوط منطاد مراقبة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم زيارة للقيادات الشبابية الإعلامية العالمية إلى مقرها بالعاصمة الإدارية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض خطير يصيب الرجال ويمكن علاجه.. اكتشف أعراضه مبكرا

مكالمة حاسمة.. سمية الخشاب تكشف سر رفض ريم البارودى الظهور مع رامز جلال

مش هسيب حقى ومكنتش بنام.. قرار حاسم من سمية الخشاب ضد رامز جلال

بالمستندات.. محامى شيرين عبد الوهاب يحسم تطورات أزمتها مع روتانا

فيديو

مدام سما والجاردات.. مفاجآت بعد إغلاق "الصحة" لعيادة تجميل غير مرخصة

محمد صلاح وأزمات المنتخب.. تصريحات قوية وجريئة من حسام حسن| شاهد

عواصف ترابية ومثيرة للرمال .. طقس غريب اليوم وتحذير لتلك المناطق

تراجع أسعار الذهب والدولار معا.. ماذا يحدث في الأصفر والأخضر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-