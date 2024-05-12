عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طلق نارى بالرقبة .. مجهولون يلقون جثة شاب أمام نقطة إسعاف بقنا

مشرحة
مشرحة

ألقى مجهولون جثة شاب بها طلق نارى بالرقبة، أمام نقطة إسعاف قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت، شمال قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد إلقاء جثة شاب مصاب بطلق نارى أمام وحدة إسعاف قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت.

بعد تعرضه لهبوط أرضى.. محافظ قنا يتفقد أعمال رصف شارع حى المصالح

انتقاما لزواجها من آخر.. المؤبد لسائق قـ.تل طليقته في قرية الحجيرات بقنا

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثة لشاب يدعى م.م ٢٤ عاماً، وبه طلق نارى فى الرقبة.

من جانبها تكثف أجهزة الأمن بمركز أبوتشت، جهودها لكشف ملابسات الحادث، وضبط الجناة لتقديمهم للعدالة، فيما جرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا أبوتشت مجهولون نقطة إسعاف قرية الكرنك طلق ناري قرية الكرنك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل ثورة الخطيب عقب مباراة الأهلي وبلدية المحلة

 خفض سعر الفائدة للشهادات البلاتينية في البنوك ..اعرف اكثر 

بـ 12.5.. الحكومة تضيف السكر الحر على بطاقات التموين.. اعرف الأسعار

سلمى ضحية العلاقة العاطفية: اعتدى عليا 4 مرات وسافرت معاه للتنزه وغدر بي

عيدية الحكومة.. تبكير صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة بمناسبة عيد الأضحى

نهائي الكونفيدرالية الأفريقية.. مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان

موديست أفضل من شيكابالا.. خالد طلعت يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الأفريقية

موضوعات متعلقة

انتقاما لزواجها من آخر.. المؤبد لسائق قـ.تل طليقته في قرية الحجيرات بقنا

حياة كريمة.. إطلاق أول شعلة غاز طبيعي في قرية بلاد المال بحرى بقنا

ترشيحاتنا

الرائدات المجتمعيات يشكرن الرئيس بعد قرار زيادة مكافآت التطوع الشهرية

“كامب ديفيد”| مصر تهدد إسرائيل باتفاقية السلام وتحرك عاجل أمام محكمة العدل الدولية

إنفراد.. الشاهد الوحيد على جريمة جواهرجي بولاق يروي التفاصيل

كيف أعرف قبول الله طاعتي؟.. أحد علماء الأزهر يجيب

انفراد.. ننشر نص أمر إحالة المتهمين في قضية جواهرجي بولاق أبو العلا

بقيمة 9600 جنيه.. «حياة كريمة» تطلق مشروع صك الأضحية للعام الثاني على التوالي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالخطوات.. تعرف على طريقة عمل الجبنة القديمة

بفستان لافت.. زوجة خالد سليم تخطف الأنظار بجمالها

هجوم غير مسبوق لحشرة "السيكادا" يهدد حياة سائقي السيارات بأمريكا.. ماذا يحدث؟

صاحبة أغنية مخاصماك.. محمد جمعة وإبراهيم السمان يحتفلان مع نوال بأغنيتها الجديدة

فيديو

مدحت العدل لـ ياسمين صبري: شوفي محمد صلاح بيطور من نفسه إزاي

حقيقة ارتفاع أسعارها 50%.. هل توجد أزمة في الألبان ومنتجاتها؟

عودة الحظر قبل عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ظهور فيروس جديد

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-