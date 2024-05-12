طلق نارى بالرقبة .. مجهولون يلقون جثة شاب أمام نقطة إسعاف بقنا

ألقى مجهولون جثة شاب بها طلق نارى بالرقبة، أمام نقطة إسعاف قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت، شمال قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد إلقاء جثة شاب مصاب بطلق نارى أمام وحدة إسعاف قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثة لشاب يدعى م.م ٢٤ عاماً، وبه طلق نارى فى الرقبة.



من جانبها تكثف أجهزة الأمن بمركز أبوتشت، جهودها لكشف ملابسات الحادث، وضبط الجناة لتقديمهم للعدالة، فيما جرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.