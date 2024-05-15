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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الرجل الحديدي يواجه صاحب اللكمات المدمرة.. ماسبب التخوف من وفاة مايك تايسون على الحلبة؟

صدى البلد

يستعد الأمريكي مايك تايسون، أسطورة الملاكمة السابق في الوزن الثقيل، الملقب بـ"الرجل الحديدي"، صاحب الـ 58 عامًا، لمواجهة المقاتل وصانع المحتوى على يوتيوب جايك بول، المعروف بـ"صاحب اللكمات المدمرة" البالغ من العمر 27 عامًا، في نزال مرتقب يوم 20 يوليو بملعب "إيه تي آند تي" في أرلينجتون بولاية تكساس الأمريكية.

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التحدي القاتل بين تايسون وبول

أعلن الملاكم الامريكي مايك تايسون،  الذي حطم أساطير الملاكمة في الوزن الثقيل، خلال حقبتي الثمانينيات والتسعينيات باعتباره "أسوأ رجل في العالم"، عن تحدي المقاتل الشاب جايك بول، في النزال المنتظر بأمريكا يوم 20 يوليو، رغم كبر سنه.

تايسون وبول

وأكد تايسون، أنه لا توجد أية تحفظات بشأن إرتداء قفازاته مرة أخرى، بعد قرابة عقدين من آخر نزال احترافي له في عام 2005، وهو الأمر الذي قد يعرضه للخطر بتلقي ضربة قاتلة.

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تخوفات من وفاة تايسون على الحلبة

سيواجه مايك تايسون، بول الذي يصغره بـ31 عاما في نزال احترافي من 8 جولات، مدة كل منها دقيقتان، وافقت عليها سلطات الملاكمة في تكساس.

و أعرب العديد من الملاكمين القدامى، ومنهم بطل الوزن الثقيل السابق ديونتاي وايلدر، عن تحفظاتهم بشأن النزال، معربين عن قلقهم من احتمال تعرض تايسون لإصابة بالغة، قد تؤدي إلى الوفاة، بسبب قوة لكمات الشاب جايك بول.

وردّ تايسون على المشكّكين قائلا: "أنا في حالة رائعة، رغم ان جسدي في حالة سيئة، هذا كل ما يمكنني قوله، الأشخاص الذين قالوا ذلك يتمنون لو كانوا هنا، لا أحد يستطيع أن يفعل هذا".

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بول جاهز للتعامل مع خبرة تايسون

قال الملاكم جايك بول، إنه مستعد للتعامل مع خبرة تايسون وقوة لكماته مضيفا: "الكثير من الناس يشككون بي، أرى التعليقات التي تقول إذا فاز جايك بهذه المعركة، فهي مزورة".

جايك بول 

وأردف مثنيا على تايسون، "إنه مقاتل إنه محارب، لقد كان يفعل هذا طوال حياته، لذا فهذه طبيعة ثانية بالنسبة له، أنا أقوم بذلك منذ 4 سنوات فقط وعلى مستوى عال".

بول

وأضاف: "في 20 يوليو، سأظهر للعالم أنني أستطيع التفوق على مايك تايسون وإثبات خطأ الجميع".

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