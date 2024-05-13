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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

سجل في ليلة الوداع.. سر عناق والدة حكيمي لـ مبابي خلال آخر ظهور له مع باريس

صدى البلد

سقط باريس سان جيرمان، أمام تولوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على ملعبه حديقة الأمراء ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الفرنسي.

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الليلة الأخيرة في حديقة الأمراء

حسم باريس سان جيرمان، اللقب بالفعل، وأعلن نجمه كيليان مبابي عن  أنها ستكون مباراته الأخيرة على حديقة الأمراء.

وافتتح مبابي ليلة الوداع بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 8، إلا أن تولوز أفسد الحفل في الدقيقة 13 بهدف التعادل من ثيس دالينجا، وفي الدقيقة 68 سجل يان جبوهو هدف التقدم، ثم سجل فرانك ماجري الهدف الثالث في الدقيقة 94.

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سر عناق والدة حكيمي لـ كيليان مبابي

أسدل كيليان مبابي، الستار على 7 سنوات مع باريس سان جيرمان، الذي يتصدر الدوري برصيد 70 نقطة، بفارق 6 نقاط عن موناكو الوصيف الذي لعب مباراة أكثر، حيث تعد المباراة رقم 307 لمبابي مع النادي الباريسي بمختلف المسابقات، منذ ارتداء قميص الفريق في موسم 2018/2017.

وحرصت جماهير باريس سان جيرمان الفرنسي على وداع كيليان مبابي، إذ يخوض اللاعب مباراته الأخيرة مع الفريق على أرض ملعب "بارك دي برينس".

تيفو كيليان مبابي 
مبابي يرد تحية الجمهور

ورفع مشجعو النادي الباريسي، الذين تواجدوا في المدرجات، "تيفو" خاص بمبابي ورددوا هتافات له، ووجهوا له التحية، في حين بادلهم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا التحية.

عناق مبابي ووالدة حكيمي 

وخلال الاحتفال، حرصت والدة اللاعب أشرف حكيمي على وداع كيليان مبابي، وأظهر فيديو، تمّ تداوله على منصة "إكس" والدة حكيمي وهي تعانق مبابي قبل أن يتحدثان معاً، حيث يربط حكيمي علاقة صداقة قوية مع مبابي.

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مبابي في ريال مدريد رسميا

انتهت بالفعل تفاصيل صفقة انتقال كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني، بداية من الموسم المقبل.

صورة متخيلة من جماهير الملكي

وحدث اتفاق بين مبابي وريال مدريد، بعد مفاوضات طويلة جمعت بين فلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني وفايزة العماري والدة النجم الفرنسي.

فابريزيو رومانو

وأكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد سيتحدث عن قضية مبابي في يوم تقديمه في سانتياجو برنابيو.

فلورنتينو بيريز ومبابي

وأشار إلى أن فلورنتينو بيريز سيوضح ما حدث في عام 2022، وكيف فشل ريال مدريد في التعاقد مع كيليان مبابي بعد تجديد عقده مع باريس سان جيرمان حينها.

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