عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

إنجاز تاريخي.. سباق بين شيكابالا ولاعب نهضة بركان على خطف رقم قياسي

صدى البلد

حقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، نتيجة ليست بالسيئة بالهزيمة بهدفين مقابل هدف أمام فريق نهضة بركان، في عقر داره، في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية.

txt

الزمالك في ورطة وجوميز محتار في مركزين.. تفاصيل خطة الأبيض لمواجهة نهضة بركان

txt

أنباء عن تغريمه.. هل يتسبب الشناوي في أزمة بالأهلي قبل لقاء الترجي؟

سيف الجزيري ينقذ الزمالك ويحيي الآمال

انتهت مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، بفوز الفريق صاحب الأرض والجمهور بهدفين مقابل هدف، في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية. 
سجل البوركينابي إيسوفو دايو وعادل تاحيف هدفي نهضة بركان في الدقيقتين 13 و32، فيما أحرز التونسي سيف الدين الجزيري هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، ليجدد آمال الفريق الابيض.

الجزيري

وبهذه النتيجة أصبح فريق الزمالك مطالبًا بالفوز بهدف دون رد، لحسم لقب الكونفيدرالية للمرة الثانية في تاريخه، بعد التتويج بها في 2019 على حساب نفس الفريق المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5- 3، بعد التغلب عليه في مباراة الإياب باستاد برج العرب بهدف نظيف، وهي نفس النتيجة التي انتهى بها لقاء الذهاب في المغرب، ولكن لصالح نهضة بركان.

txt

ميركاتو ناري.. الخطيب يحدد صفقات الأهلي الجديدة عقب نهائي أفريقيا

txt

بـ فرمان كولر .. ثنائي الأهلي خارج الفريق | وطلب رسمي من الخطيب

رقم قياسي جديد ينتظر شيكابالا

بالرغم من غيابه عن نهائي الكونفيدرالية، إلا أن محمود عبدالرازق "شيكابالا" سيكون على موعد مع إنجاز تاريخي حال تتويج الزمالك بلقب بطولة الكونفيدرالية، خاصة أنه ضمن قائمة الفريق، وبالتالي سيكون اللاعب الوحيد في تاريخ القلعة البيضاء، الذي سيجمع بين لقبي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية.

وغاب شيكابالا عن الزمالك في نسخة 2019، وكان قد توج بآخر ألقاب دوري أبطال إفريقيا مع الفارس الأبيض على حساب الرجاء المغربي بهدف تامر عبدالحميد "دونجا" في عام 2002، بالرغم من عدم مشاركته في المباراة النهائية.

والمثير أن طرفي النهائي في دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية من المغرب (الرجاء ونهضة بركان).

txt

عيدية الحكومة.. تبكير صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة بمناسبة عيد الأضحى

txt

خناقة على أغنية من 15 سنة| سر اتهام شاعر لأمير الغناء بسرقة رحماكي

إيسوفو دايو يسطر التاريخ مع نهضة بركان

على الجانب الآخر، حال تتويج فريق نهضة بركان بلقب الكونفيدرالية، على حساب الزمالك، سيكون اللاعب البوركينابي إيسوفو دايو، (32 عامًا)، على موعد مع التاريخ، لأنه سيصبح اللاعب الأجنبي الأكثر تتويجًا بالبطولات في تاريخ الكرة المغربية.

وانتقل دايو إلى نهضة بركان في يوليو 2015، قادمًا من فيتا كلوب، وحصد مع الفريق 6 بطولات، وهي بطولة كأس العرش المغربي 3 مرات وكأس الكونفيدرالية مرتين والسوبر الإفريقي مرة واحدة، وحال تتويجه على حساب الزمالك سيصل بعدد بطولاته إلى الرقم 7 كأكثر لاعب أجنبي حصدًا للبطولات في تاريخ الكرة المغربية.

المثير أيضًا أن إيسوفو دايو هو اللاعب الوحيد في صفوف نهضة بركان بالنسخة الحالية، ممن شاركوا أمام الزمالك في نسخة 2019، وكان قد سجل 4 أهداف في تلك النسخة.

txt

مفاجأة في ترتيب كباتن الأهلي.. متى يحمل موديست شارة قائد الفريق؟

txt

مفاجأة وصدمة| الترجي يُصعد 8 لاعبين شباب.. والأهلي يفتقد 4 نجوم

موعد مباراة العودة بين الزمالك ونهضة بركان

تقام مباراة الإياب بين الزمالك ونهضة بركان، في تمام الثامنة مساء الأحد المقبل 19 مايو، بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، بالسعة الجماهيرية الكاملة.

الزمالك ونهضة بركان 

ويحتاج الفارس الابيض إلى هدف وحيد في لقاء الإياب لحسم كأس الكونفيدرالية الثانية، أو فوز الزمالك بأي نتيجة ايجابية مع عدم تسجيل فريق نهضة بركان أهداف.

إنجاز تاريخي سباق بين شيكابالا ولاعب نهضة بركان شيكابالا نهضة بركان رقم قياسي نادي الزمالك كأس الكونفيدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال إثيوبيا| أستاذ موارد مائية يحذر من كارثة.. فيديو

خلي بالك.. الفرق بين ورق العنب وورق التوت بعد انتشاره بالأسواق

تفاصيل ما حدث فى غرفة ملابس الزمالك بعد الخسارة من نهضة بركان

بأقل من نص سعره .. إضافة السكر الحر على بطاقة التموين

نزلت 6 آلاف جنيه| أسعار الأجهزة الكهربائية اليوم.. وهذا سعر التكييف

15 تصريحا ناريا.. حسام حسن يكشف لأول مرة حقيقة الأزمة مع صلاح

فستان جريء.. شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا

مجدي عبد الغني يثير الجدل بسؤال عن استدعاء مصطفى شوبير للمنتخب.. تفاصيل

ترشيحاتنا

7 أشياء قبل النوم حرص عليها رسول الله ويغفلها كثيرون.. فهل تعرفها؟

برشلونة يفوز على ريال سوسيداد 2-0 بالدوري الإسباني

ماذا قال حسين لبيب للاعبي الزمالك عقب مباراة نهضة بركان؟.. حتحوت يوضح

مباراة الأهداف الملغية| التعادل 3-3 يحسم مواجهة ليفربول وأستون فيلا

جاءت من القلب.. تعليق ناري من هاني حتحوت على تصريحات حسام حسن

فئة 6 آلاف جنيه.. أفضل موبايل أوبو بكاميرا وبطارية جبارة لمحدودي الدخل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. أبنة هيفاء وهبي تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

خطيرة ولذيذة.. طريقة عمل الكبدة بالخل والثوم والبقدونس

إنجاز تاريخي.. سباق بين شيكابالا ولاعب نهضة بركان على خطف رقم قياسي

أكلة الصيف الشهيرة .. إليك فوائد وأضرار الباذنجان

فيديو

بسبب زوجته.. سجن صاحب صورة الفستان المثير للجدل

المال والنفوذ .. أشرف زكي وطارق الشناوي في قسم الشرطة بسبب روجينا.. فيديوجراف

الأقوى منذ 20 عاما.. العاصفة الشمسية تصل مرحلتها الخامسة

بأقل من نص سعره .. إضافة السكر الحر على بطاقة التموين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-