إنجاز تاريخي.. سباق بين شيكابالا ولاعب نهضة بركان على خطف رقم قياسي

حقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، نتيجة ليست بالسيئة بالهزيمة بهدفين مقابل هدف أمام فريق نهضة بركان، في عقر داره، في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية.

سيف الجزيري ينقذ الزمالك ويحيي الآمال

انتهت مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، بفوز الفريق صاحب الأرض والجمهور بهدفين مقابل هدف، في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية.

سجل البوركينابي إيسوفو دايو وعادل تاحيف هدفي نهضة بركان في الدقيقتين 13 و32، فيما أحرز التونسي سيف الدين الجزيري هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، ليجدد آمال الفريق الابيض.

الجزيري

وبهذه النتيجة أصبح فريق الزمالك مطالبًا بالفوز بهدف دون رد، لحسم لقب الكونفيدرالية للمرة الثانية في تاريخه، بعد التتويج بها في 2019 على حساب نفس الفريق المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5- 3، بعد التغلب عليه في مباراة الإياب باستاد برج العرب بهدف نظيف، وهي نفس النتيجة التي انتهى بها لقاء الذهاب في المغرب، ولكن لصالح نهضة بركان.

رقم قياسي جديد ينتظر شيكابالا

بالرغم من غيابه عن نهائي الكونفيدرالية، إلا أن محمود عبدالرازق "شيكابالا" سيكون على موعد مع إنجاز تاريخي حال تتويج الزمالك بلقب بطولة الكونفيدرالية، خاصة أنه ضمن قائمة الفريق، وبالتالي سيكون اللاعب الوحيد في تاريخ القلعة البيضاء، الذي سيجمع بين لقبي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية.

وغاب شيكابالا عن الزمالك في نسخة 2019، وكان قد توج بآخر ألقاب دوري أبطال إفريقيا مع الفارس الأبيض على حساب الرجاء المغربي بهدف تامر عبدالحميد "دونجا" في عام 2002، بالرغم من عدم مشاركته في المباراة النهائية.

والمثير أن طرفي النهائي في دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية من المغرب (الرجاء ونهضة بركان).

إيسوفو دايو يسطر التاريخ مع نهضة بركان

على الجانب الآخر، حال تتويج فريق نهضة بركان بلقب الكونفيدرالية، على حساب الزمالك، سيكون اللاعب البوركينابي إيسوفو دايو، (32 عامًا)، على موعد مع التاريخ، لأنه سيصبح اللاعب الأجنبي الأكثر تتويجًا بالبطولات في تاريخ الكرة المغربية.

وانتقل دايو إلى نهضة بركان في يوليو 2015، قادمًا من فيتا كلوب، وحصد مع الفريق 6 بطولات، وهي بطولة كأس العرش المغربي 3 مرات وكأس الكونفيدرالية مرتين والسوبر الإفريقي مرة واحدة، وحال تتويجه على حساب الزمالك سيصل بعدد بطولاته إلى الرقم 7 كأكثر لاعب أجنبي حصدًا للبطولات في تاريخ الكرة المغربية.

المثير أيضًا أن إيسوفو دايو هو اللاعب الوحيد في صفوف نهضة بركان بالنسخة الحالية، ممن شاركوا أمام الزمالك في نسخة 2019، وكان قد سجل 4 أهداف في تلك النسخة.

موعد مباراة العودة بين الزمالك ونهضة بركان

تقام مباراة الإياب بين الزمالك ونهضة بركان، في تمام الثامنة مساء الأحد المقبل 19 مايو، بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، بالسعة الجماهيرية الكاملة.

الزمالك ونهضة بركان

ويحتاج الفارس الابيض إلى هدف وحيد في لقاء الإياب لحسم كأس الكونفيدرالية الثانية، أو فوز الزمالك بأي نتيجة ايجابية مع عدم تسجيل فريق نهضة بركان أهداف.