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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حسام حسن في ورطة|شكوك حول مشاركة صلاح ومرموش مع المنتخب بتصفيات المونديال

صدى البلد

تصدرت أزمة لاعب منتخب مصر عمر مرموش والجهاز الفني للفراعنة، ترند مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي يستعد فيه منتخب مصر، لخوض مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في الجولتين الثالثة والرابعة على الترتيب من تصفيات كأس العالم 2026، ونفس الأمر مع صلاح الذي لم يتلقى جهاز المنتخب أي آشارة إلى حضور المعسكر.

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شكوك حول مشاركة مرموش مع الفراعنة

أثار حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، الشكوك حول إمكانية لحاق عمر مرموش، لاعب المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف فريق أينتراخت فرانكفورت الألماني، في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات المونديال.
ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو يوم 6 يونيو في القاهرة، قبل السفر لمواجهة غينيا بيساو يوم 10 من الشهر ذاته، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، عن القارة الإفريقية.

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هل رفض مرموش الانضمام لمنتخب مصر؟

قال حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، إن عمر مرموش رفض الانضمام لمنتخب مصر بسبب خضوعه لعملية جراحية في يده، مشيرًا إلى أن اللاعب أبلغه بأن الجهاز الطبي لناديه الالماني حجز بالفعل موعد العملية الجراحية.
وأشار حسام حسن، إلى أن هناك محاولات مع مرموش لتقديم موعد العملية الجراحية حتى يكون متاحًا للمشاركة مع المنتخب في المباراتين المصيريتين، وهو ما أكده إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، في تصريحات تليفزيونية مساء أمس، مشيرًا إلى أنه يتواصل مع اللاعب ويعتبره عنصرا مهما في المنتخب ويأمل في لحاقه بالمباراتين.

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تاريخ إصابات مرموش في المانيا

بالنظر إلى تاريخ إصابات عمر مرموش، نجد أنه أصيب مرتين في الموسم الجاري، كانت الأولى في 12 ديسمبر الماضي واستمر غيابه 4 أيام حتى 16 من الشهر نفسه، وغاب عن مباراة واحدة مع أنتراخت، ثم غاب للمرة الثانية في 29 يناير من العام الجاري، وغاب 10 أيام وفقد مباراة واحدة فقط مع فريقه.

وشارك مرموش في 40 مباراة بقميص أنتراخت فرانكفورت منذ بداية الموسم الجاري، وسجل 16 هدفًا وصنع 6 لزملائه في الفريق.

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موقف محمد صلاح من المنتخب

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن أزمة محمد صلاح انتهت، وسيتواجد لاعب ليفربول في المعسكر القادم.

وقال صبحي فى تصريحات صحفية: "أزمة محمد صلاح انتهت وسيتواجد في المعسكر القادم لمنتخب مصر".

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حقيقة خلافات العميد مع محمد صلاح

أكد حسام حسن، أنه لا يوجد ما يعكر صفو العلاقة بين محمد صلاح نجم ليفربول والجهاز الفني لمنتخب مصر.

وأضاف أن محمد صلاح أيقونة في تاريخ الكرة المصرية وله كل الاحترام والتقدير كنجم عالمي وأسطورة كبيرة، إلا أن بعض التقارير الإعلامية وصحفية عن وجود خلاف كبير بين إدارة العميد وصلاح في الفترة الماضية بسبب تصريحات سابقة لتولي حسام حسن القيادة الفنية للمنتخب.

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منتخب الفراعنة يتصدر مجموعته 

يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، برصيد 6 نقاط وخلفه منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو على الترتيب بـ4 نقاط لكل منهما، ثم منتخبا سيراليون وإثيوبيا تواليًا بنقطة لكل منهما، وفي المركز الأخير منتخب جيبوتي بدون نقاط.

حسام حسن في ورطة صلاح ومرموش منتخب مصر تصفيات المونديال

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حسام حسن في ورطة|شكوك حول مشاركة صلاح ومرموش مع المنتخب بتصفيات المونديال

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