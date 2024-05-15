أستاذ جراحة عظام بـ قصر العيني يكشف مآسي الحرب في غزة

كشف الدكتور أحمد عبدالعزيز أستاذ جراحة العظام في قصر العيني، مآسي الحرب في قطاع غزة، وتفاصيل زيارته وعلاجه للمصابين في قطاع غزة.

مشيرا إلى أن الوضع في قطاع غزة في غاية السوء.



وأضاف عبدالعزيز، في حوار عبر سكايب، مع الإعلامية دينا عصمت، مقدمة برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر قناة دي إم سي، مساء اليوم الاربعاء، أنه تم تكريمه من نقابة الأطباء بعد عودته من قطاع غزة بعد علاجه للمصابين الفلسطينيين.

متابعا أنه أجريت عمليات عدة في قطاع غزة.



وتابع، أن القصة بدأت بعد أن ذهبت لمستشفى العريش وجاءت فرصة لدخول قطاع غزة بتنسيق دولي، وذهبت لجنوب قطاع غزة وبعد ذلك ذهبت لشمال قطاع غزة.

