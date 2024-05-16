رئيس مجلس القيادة الرئاسية باليمن: قمة البحرين تنعقد فى ظروف بالغة التعقيد

قال رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية بالجمهورية اليمنية، خلال كلمته اليوم بالقمة العربية الـ 33: " أشيد بجهود الأمين العام بالجامعة العربية على تعزيز العمل المشترك الفعال فى هذه المرحلة، مشيرا إلى أن هذه القمة تنعقد فى ظروف عربية بالغة التعقيد، مع استمرار الحرب الإجرامية لإسرائيل للشعب الفلسطيني.

وأضاف: “يترتب من هذا الإجتماع قرارات شجاعة فى إقامة دول فلسطين كاملة السيادة، معقبا: ” نجدد التأكيد على موقفنا إلى جانب الشعب الفلسطيني".

وأشار: “لقد أكدت هذه المحنة أن التضامن العربي والدبلوماسي الفعال خيار فعال لمواجهة الإحتلال”، لافتا إلى أنه يجب أهمية التفريق جيدا بين هذه المواقف والجهود المسئولة التي تهدف لإيجاد حلول لقضية فلسطين.